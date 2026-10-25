日々のゴミ出しで、「ホチキスの針は全部外さないとダメ」と思っている人も多いのではないでしょうか。そんな紙ごみの疑問を解決するべく、ゴミ清掃芸人・マシンガンズ滝沢さんのごみトリビアを紹介します。

【今日のごみトリビア】

資料などの紙を古紙回収で出そうと思った時、ホチキスをわざわざ取らなくても雑がみとして出せます!取ってくれた方がありがたいのですが、こちらもリサイクルの過程で異物を取る機械で除去することができますので、そのまま古紙回収に出して大丈夫です!

(@takizawa0914より引用)

ホチキスの針、一つひとつ外すのって地味に大変な作業ですよね。しかし、滝沢さんによると「外さなくていい」という衝撃の事実が!!

このトリビアに、SNSでは「マジかー取ってたー」「むしり取ってましたよ笑 いいんだ〜」「ずっと取っていました! 教えていただきまして、ありがとうございます!」「結構めんどくさいので本当に助かります」などなど、驚きと感謝の声が続々と。結構、頑張って外していた方が多かったようです。

「ホチキスは外さなければならない」と思い込んでいた人も多かった今回のごみトリビア。これからは、日々のごみ出しが少しラクになるかもしれませんね。

なお、ごみの分別ルールは地域によって異なる場合があります。実際にごみを出す際は、お住まいの自治体のルールを確認し、正しく処分しましょう。