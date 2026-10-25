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【ソ 4-3 Ｄ】
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試合終了
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OUT
8番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
代打：蝦名 達夫 に代わって 8番 宮﨑 敏郎
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OUT
7番 成瀬 脩人 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 勝又 温史 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：伊勢 大夢 に代わって 6番 勝又 温史
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OUT
5番 松尾 汐恩 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 9番 杉山 一樹
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OUT
7番 山本 祐大 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 牧原 大成 見逃し三振 2アウト
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OUT
ソ4-3Ｄ
5番 川村 友斗 センターホームラン ソフトバンク得点！ ソ 4-3 Ｄ
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OUT
4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・レイノルズ に代わって 6番 伊勢 大夢
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OUT
4番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 三森 大貴 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 山川 穂高 に代わって 9番 Ｄ・ヘルナンデス
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 周東 佑京 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 サードフライ 2アウト
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OUT
ソ3-3Ｄ
9番 山川 穂高 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 3-3 Ｄ
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OUT
代打：鈴木 豪太 に代わって 9番 山川 穂高
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OUT
8番 庄子 雄大 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 9番 三森 大貴
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OUT
守備交代：ライト 井上 朋也 に代わって 8番 蝦名 達夫
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OUT
投手交代：ピッチャー 若松 尚輝 に代わって 6番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
8番 蝦名 達夫 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 成瀬 脩人 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 井上 朋也 空振り三振 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 9番 鈴木 豪太
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OUT
5番 松尾 汐恩 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
ソ2-3Ｄ
4番 筒香 嘉智 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ ソ 2-3 Ｄ
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OUT
3番 佐野 恵太 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 近藤 健介 に代わって 5番 川村 友斗
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OUT
守備交代：レフト 代走 川村 友斗 に代わって 3番 近藤 健介
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｌ・モイネロ に代わって 9番 松本 裕樹
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OUT
7番 山本 祐大 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 牧原 大成 キャッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
代走：1塁ランナー 柳田 悠岐 に代わって 5番 川村 友斗
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OUT
5番 柳田 悠岐 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 古市 尊 に代わって 9番 若松 尚輝
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OUT
9番 古市 尊 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：吉野 光樹 に代わって 9番 古市 尊
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OUT
8番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 成瀬 脩人 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 井上 朋也 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 周東 佑京 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 虎大 に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
5番 松尾 汐恩 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 レフトファウルフライ 2アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 Ｌ・モイネロ サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 庄子 雄大 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 山本 祐大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 梶原 昂希 に代わって 9番 中川 虎大
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドフライ 3アウト
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OUT
9番 梶原 昂希 センターフライ 2アウト
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OUT
代打：岩田 将貴 に代わって 9番 梶原 昂希
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OUT
8番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 尾形 崇斗 に代わって 9番 岩田 将貴
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OUT
2番 周東 佑京 見逃し三振 1アウト
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OUT
レフト 度会 隆輝が落球 ランナー：3塁
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OUT
1番 正木 智也 レフトエラー ランナー：3塁
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OUT
7番 成瀬 脩人 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 井上 朋也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 松尾 汐恩 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 見逃し三振 1アウト
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OUT
9番 Ｌ・モイネロ 見逃し三振 3アウト
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OUT
ソ2-0Ｄ
8番 庄子 雄大 センターツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 2-0 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
7番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 牧原 大成 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ショートフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 周東 佑京 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
ソ1-0Ｄ
1番 正木 智也 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 1-0 Ｄ
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OUT
9番 Ｌ・モイネロ ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 尾形 崇斗 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 蝦名 達夫 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 成瀬 脩人 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 井上 朋也 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
5番 松尾 汐恩 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 山本 祐大 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 牧原 大成 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドフライ 1アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
ショート 成瀬 脩人がファンブル ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 ショートエラー ランナー：1塁
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