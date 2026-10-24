







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、ダルトン・ラッシング捕手が右肘手術を受けたことを発表した。今季苦しめられた怪我の完治に本格的に踏み切った形だが、それでもしばらくは苦境が続くかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のラッシングは、ウィル・スミス捕手の故障離脱に伴い一時はスタメン機会が増えていたが、自身も右肘故障を故障し8月に離脱。その後9月に復帰はしたが、守備には就けず打撃もサッパリだった。



同メディアは「ラッシングが受ける手術は、インターナルブレースを併用したハイブリッド手術となる。この手術により、約9か月間は捕手としてプレーできなくなる見込みだ。来季開幕までに打撃ができる状態には回復する見通しだが、それがチーム内での役割にどのような影響を与えるかは現時点では不透明だ」と言及。



続けて、「ドジャースには既に、大谷というフルタイムのDHがいる。専任のDHがいるチームにとって、守備に就けない選手をベンチに置いておくことは決して有益とは言えない。そのため、ラッシングは捕手として復帰するまでは、26人のアクティブロースターに居場所を見つけるのは難しいだろう、他球団であればほぼ間違いなくDHとしての役割を得られるだろうが、ドジャースでは捕手として起用できる状態になるまで、出場機会を得る姿を想像するのは難しい」と記している。











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