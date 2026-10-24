SMBC日本シリーズ2026第1戦

● DeNA 1 － 3 ソフトバンク ○

＜10月24日 横浜スタジアム＞

24日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と片岡篤史氏が、ソフトバンク・山本祐大について言及した。

今季途中DeNAからソフトバンクにトレード移籍した山本は古巣との日本シリーズ初戦に『7番・捕手』でスタメン出場しマルチ安打。0－0の7回無死一塁の第3打席では、先制打につながるレフトへの二塁打を放った。

片岡氏は「DeNAを知っていますし、違った気持ちで対戦していると思う。長打を打ったことが大きいですよね。塁に進めたことが、攻撃するソフトバンクにとっては大きかった」と山本の7回の二塁打を振り返った。

辻氏は山本の2安打の活躍に「嬉しいと思いますよ」と話し、片岡氏は「いい意味の恩返しというんですかね。そういうふうな思いもあるし、たくさんゲームをした横浜スタジアムで日本シリーズという舞台で帰ってこれたと。元気な姿を見せるというのは、ベイスターズファンは敵ですけど、何かちょっと敵なんだけどというところがあるんじゃないですかね」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』