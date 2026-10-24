







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は来季も二刀流を続ける意向だが、その実現には今季以上に慎重な健康管理が必要との見方が出ている。今季は左膝や右上腕二頭筋の問題が重なり、負担を十分にコントロールできなかった。米メディア『ドジャース・ウェイ』のコリン・キーン記者が10月21日（日本時間22日）に言及した。



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ドジャースは今季、オールスター・ブレイク後に休養を与える明確な機会があったにもかかわらず、大谷が複数の故障を抱えるまでプレーを続けさせてしまった。



大谷自身は今後も二刀流を諦める考えはなく、来季も投手として登板したい意向を明かしている。だからこそ、今後は休養日を大幅に増やす必要がある。



ロバーツ監督もすでに、大谷をもっと早く負傷者リスト（IL）へ入れるべきだったと認めている。この考えに至ったことで、来季の休養日を増やすことにつながるだろう。



しかし、責任は球団にあるだけでなく、キーン氏は「大谷がロバーツ監督やアンドリュー・フリードマン編成本部長と話す際、自身の怪我を軽視しがちであることも明らかになっている。とはいえ、だからといってドジャースが、大谷の管理を誤ったことに対する免罪符を得られるわけではない」と言及した。



大谷は前例のない二刀流選手であり、投打において異次元のレベルでプレーし続けている。そのため、ドジャースはコンディション管理が難しいだろうが、無理をさせて二刀流を諦めることにはなってほしくない。











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