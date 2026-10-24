









10月22日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、埼玉西武ライオンズは亜細亜大の川尻啓人投手を1位で単独指名した。西口文也監督が「今年ナンバーワンの剛球投手」と高く評価する右腕には、1年目からの開幕ローテーション入りを期待。さらに2位、3位でも社会人投手を指名し、上位3枠を投手で固めた。指揮官が明かした指名発表の舞台裏と、一連の指名に込められた補強の狙いとは。（取材・文：冨塚 亮佑）







オリックスの指名では、“か”に「ドキッとしました」



結果として競合を回避できたとはいえ、他球団の指名が明らかになるまで、西口監督は落ち着かなかったようだ。



「ずーっとドキドキしてましたが、結果的によかったです」



他球団との駆け引きの有無を問われると、「いや、もう駆け引きはなくて」と否定。「本当に『川尻ってだけ言うなよ』という感じで」と、発表を待つ間の思いを明かした。



オリックスの指名発表では、角田（楓斗）投手の頭文字「か」という音に反応し、「ドキッとしましたけどね」と振り返った。短い一音にまで神経をとがらせたエピソードからも、川尻を指名したいという思いの強さが伝わってきた。



無事単独指名が決まり、「まぁよかったです。ホッとしました」と安堵した西口監督。歴代のプロ野球選手との比較を求められた際にも、「川尻君の魅力を発揮してほしい」と語り、本人が持つ力への期待を示した。

















「今年ナンバーワンの剛球投手」 記録だけに左右されない評価



[caption id="attachment_295293" align="aligncenter" width="1200"] 亜細亜大の川尻啓人（写真：産経新聞社）[/caption]



川尻のどこに魅力を感じたのか。西口監督がまず挙げたのは、「スケールが大きい投手」という点だ。



「今年ナンバーワンの剛球投手」と高く評価しながら、「まだまだ成長中という段階だと思うので、魅力あふれる投手だと思います」と続けた。上背（189センチ）にも触れており、現在の投球だけでなく、これからの伸びしろも見据えている。



MAX158km/hのストレートとスライダー、ツーシームを武器に即戦力として期待できることと、完成された投手であることは同じではない。西口監督の言葉には、今ある力を一軍で発揮しながら、さらに大きく育ってほしいという期待が込められている。



直近のノーヒットノーランが評価を高めたのかという問いには、「いや、そこは全く関係ない。それまでの過程を踏まえて指名した」と明言。一試合の結果だけで決めた指名ではないことを強調した。



その将来像について口にしたのが、「球界を代表するピッチャーになってくれれば」という言葉だ。目先の戦力補強にとどまらず、将来の中心選手となる可能性も、今回の1位指名に託している。

















柿本、沢山へ続いた投手指名 先発と中継ぎの厚みを求めて



[caption id="attachment_295291" align="aligncenter" width="1200"] パナソニックの柿本晟弥（写真：産経新聞社）[/caption]



川尻に対する1年目の期待を問われた西口監督の答えは、「開幕からローテーション」。チームとして「即戦力の投手を何とか獲得したいと、ずっと言っていた」という指揮官にとって、川尻の指名は、その要望に応える第一歩となった。



ただ、話を聞いた時点では2位以降の指名が残っていた。今後の方針について、西口監督はこう話している。



「先発もそうですけど、中継ぎも含めて、まだまだ層を厚くしていかないといけないと思っている」



実際の指名では、川尻に続いて社会人投手2人を選択した。パナソニックの右腕・柿本晟弥投手について、球団のスカウト評価では複数の球種の質に加え、先発と中継ぎの両方に対応できる点が挙げられている。一方のヤマハの沢山優介投手は、フォークやチェンジアップで三振を奪う本格派左腕だ。



上位3枠で右腕2人、左腕1人を指名した西武。実際の起用法は入団後の状態や適性を見極めながら決まっていくが、それぞれに持ち味の異なる投手を迎えることで、先発、救援ともに選択肢が広がる。川尻への期待に加え、投手陣全体の競争を促し、層を厚くする。今回の指名には、西口監督が求める投手陣の充実に向けた球団の姿勢が表れている。



















即戦力と将来性を両輪に 支配下5人、育成3人を指名



[caption id="attachment_296556" align="aligncenter" width="1200"] 日大三高の田中諒（写真：産経新聞社）[/caption]



4位では日大三高の田中諒捕手、5位では日本生命の中津大和外野手を指名した。球団は田中の打力に期待を寄せ、中津については走攻守を備えた即戦力外野手と評価している。支配下指名5人のうち4人が大学・社会人の選手となり、早期の戦力化を重視しながら、将来の打線を担う高校生捕手の交渉権も獲得した。



育成では三浦遼大、川島謙心の両投手と、後藤幸樹捕手を指名。川尻の単独指名に始まり、柿本、沢山と社会人投手を続けて選んだ今回のドラフトは、即戦力の確保を軸に、次世代の育成にも目を配る構成となった。



西口監督は川尻に「チームを引っ張っていける投手になってほしい」と期待し、ファンには「大いに期待して待ってましょう」と呼び掛けた。



その実現はこれからだが、目先の補強と将来を見据えた選手の確保を両立できた点で、今回のドラフトは西武にとって実りある結果となった。



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