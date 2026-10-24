







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは24日、森遼大朗投手に対し、2027シーズンの支配下選手契約を行わないことを発表した。



森は都城商高から2017年育成ドラフト2位でロッテに入団。プロ4年目の2021年にはイースタン・リーグで20試合に登板し、10勝5敗、防御率3.20を記録。最多勝のタイトルを獲得するなど結果を残し、同年オフに支配下登録を勝ち取った。



翌2022年に一軍デビューを果たすと、2023年4月19日の日本ハム戦でプロ初勝利を記録。同年は7試合に登板して1勝4敗、防御率6.00だった。



しかし、2023年12月に右肘のクリーニング手術を受けると、翌2024年5月には右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受け、長期離脱を余儀なくされた。同年オフに育成契約となり、支配下復帰を目指してリハビリを続けた。



昨季7月に二軍公式戦へ復帰し、8試合で2勝4敗、防御率3.38を記録。プロ9年目の今季はファームでの登板を重ね、7月30日に再び支配下選手契約を締結した。



しかし、今季の一軍登板はわずか1試合。2回2/3を投げて8安打、2四球、3奪三振、3失点、0勝1敗、防御率10.13と結果を残せなかった。



一方、ファームでは18試合に登板し、71回を投げて82安打、27四球、61奪三振、41自責点、3勝7敗、防御率5.20だった。



一軍通算では11試合に登板し、1勝6敗、防御率7.01。2度の右肘手術を乗り越え、今夏に支配下復帰を果たした27歳右腕だったが、約3か月で再び支配下契約を外れることになった。



















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