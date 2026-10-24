







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは24日、早坂響投手に対し、2027シーズンの支配下選手契約を行わないことを発表した。



早坂は幕張総合高から2023年ドラフト4位でロッテに入団。高校2年時に捕手から投手へ転向すると、最速151キロの直球を投げ込むまでに成長。地元・千葉県出身の将来性豊かな右腕として期待を集めた。



ルーキーイヤーの2024年は二軍で7試合に登板し、防御率13.50を記録。プロ2年目の昨季はファームで19試合に登板し、1勝2敗、防御率3.54と成績を向上させた。



昨年5月11日の西武戦で一軍デビューを果たすと、シーズンでは9試合に登板。11回を投げて12安打、8四球、4奪三振、9自責点、防御率7.36を記録した。



さらなる飛躍が期待されたプロ3年目の今季だったが、一軍登板はなし。ファームでも4月11日の日本ハム戦で1回を投げ、無安打、2四球、1死球、無失点に抑えた1試合のみの登板となった。



10月19日のみやざきフェニックス・リーグではヤクルト戦に登板し、1回を投げて1失点。実戦のマウンドには立っていたものの、今季は公式戦で十分な登板機会を得られないままシーズンを終えた。



一軍通算では9試合に登板し、勝敗なし、防御率7.36。昨季一軍デビューを果たした21歳の右腕だったが、プロ3年目で来季の支配下契約を結ばないことを通告された。



















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