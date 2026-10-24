大人気クリエイター“アボガド6”、3年半ぶりとなる個展『実在』東京・大阪で開催

アボガド6が、個展「アボガド6 Art Gallery 2026『実在』」を東京・大阪にて開催する。2023年4月以来となる、3年半ぶり3回目の個展開催となる。

アボガド6はネットを中心にイラスト/マンガ/映像など様々な分野で活動するクリエイター。SNS上での創作活動が大きな話題を呼び、Twitterフォロワー240万人を超える支持を集めている。その影響力は国内に留まらず、欧米やアジア圏のファンからも熱い注目を受けている。

アボガド6はこれまでマンガや画集など10作品以上を発表してきており、国内累計発行部数は40万部を突破し、海外版も出版している。NHK「みんなのうた」やアーティストのMVアニメーションを担当するなど映像分野でも活躍。また、楽曲制作も自身で行い、最新楽曲「デビットビット」では公開から1ヶ月でMVが500万再生、TikTokでも楽曲が多く使用されマルチな才能を発揮している。

今回開催される個展では、現在までにインターネットにて発表してきたイラスト作品が展示される他、立体的な作品展示、イラストの世界を体験できる展示、フォトスポットなど、アボガド6の世界観が存分に堪能できる内容となっている。さらに開催期間中はアボガド6が在廊予定となっており、サイン会の実施も予定されている。他にも個展限定グッズも販売される予定。

＜イベント情報＞

アボガド6 Art Gallery 2026『実在』

https://avogado6.zaiko.io/ja

＜東京会場＞

【開催日時】

12/1（火）-12/4（金）11:00-21:00

12/5（土） 10:00‒21:00

12/6（日） 10:00‒18:00

【会場】

MIL GALLERY JINGUMAE （東京都渋谷区神宮前4-25-28 2F）

＜大阪会場＞

【開催日時】

12/10（木） – 12/12（土） 10:30‒21:00

12/13（日） 10:30‒20:00

【会場】

梅田 蔦屋書店（大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F）

＜チケット情報（東京・大阪共通）＞

【入場料金】

・大人 ￥2,200（税込） 特典付

・小・中学生 ￥1,300（税込） 特典付

※未就学児は、チケットをお持ちの保護者同伴に限り無料でご入場いただけます。

【チケット販売開始】

2026年10月24日（土） 10:00～

＜アボガド6 在廊・サイン会について＞

開催期間中、各日12:00～18:00の間にアボガド6が在廊し、サイン会を実施する予定です。サイン会は、上記以外の時間帯の入場チケットをお持ちの方もご参加いただける形式を予定しております。

サイン会への参加方法・参加条件などの詳細は、後日改めてご案内いたします。

なお、休憩等により、在廊予定時間内でもアボガド6が不在となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜来場者特典＞

【特典A】

12月1日（火）12月4日（金）12月10日（木）12月13日（日）

【特典B】

12月2日（水）12月5日（土）12月11日（金）

【特典C】

12月3日（木）12月6日（日）12月12日（土）

＜注意事項＞

※本イベントは、日時指定制でのご入場となります。

※入場時間の10分前に会場集合場所に集合をお願いします。イベント当日は混雑が予想されますので時間に余裕を持ってご来場ください。集合場所の詳細は後日ご案内いたします。

※会場内にてグッズ販売を実施予定です。グッズを購入するには入場券の購入・入場が必須となります。

※会場内にはお手洗い、クロークなどの用意はございませんのでご注意ください。

来場者特典は、ご来場日によって異なります。来場者特典は、入場チケット1枚につき1点のお渡しとなります。なお、無料でご入場される未就学児は、来場者特典の配布対象外となります。

※混雑状況によっては入場時間を過ぎてもご入場までお待ちいただく場合がございます。また当日は会場内スタッフの指示に従っていただけますようお願いいたします。

アボガド6 OFFICIAL HP https://www.avogado6.com