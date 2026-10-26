米フロリダ州で死刑執行が急増、2年で37人　無実を訴える死刑囚にも迫る危機

米フロリダ州で、異例のペースで死刑執行が続いている。ロン・デサンティス州知事のもと、2025年には過去最多となる19人が処刑され、2026年もすでに18人に達した。執行対象の選定基準が不透明なことに加え、同州では過去に多数の冤罪が明らかになっている。無実を訴え続ける59歳の死刑囚も、新たな死刑執行命令がいつ下されるかわからない状況に置かれている。

全米最多の死刑執行、知事の判断に高まる疑問

フロリダ州では、2025年から2026年10月20日までに計37人の死刑が執行された。2023年は6人、2024年はわずか1人だったが、2025年には19人と全米最多を記録。2026年も10月までに18人が処刑され、前年の記録を更新する勢いだ。7月には同州史上初めて、同じ日に2人の死刑が執行された。

こうした急増の背景として指摘されているのが、2019年に就任した共和党のロン・デサンティス州知事の存在だ。フロリダ州知事には、通常の上訴手続きを終えた死刑囚について、死刑執行命令を出したり、撤回したりする権限がある。しかし、デサンティス知事は2025年から執行数を大幅に増やした理由を明らかにしていない。

「すべてはデサンティス知事の判断によるものです。なぜ今年これほど多くの死刑執行を予定したのか、なぜ特定の死刑囚を選んだのか。知事はその理由を明らかにすることを拒んでいます」

死刑情報センター（Death Penalty Information Center）のエグゼクティブ・ディレクター、ロビン・メイハーはそう指摘する。

本誌がデサンティス知事に対し、死刑執行の判断基準について詳細な質問状を送ったところ、知事の広報責任者アレックス・ランフランコーニは「フロリダ州で死刑を免れたいという人たちには、人を殺さないようにと助言します」と回答した。

フロリダ州の死刑制度そのものにも、以前から問題が指摘されてきた。2016年、米連邦最高裁は同州の死刑量刑制度を違憲と判断。その後、法改正が繰り返され、2023年4月からは12人の陪審員のうち8人以上が賛成すれば、死刑を勧告できる制度となった。死刑の判断に陪審員全員の一致を必要としないのは、全米でフロリダ州とアラバマ州だけだ。

死刑情報センターによると、フロリダ州では1973年以降、死刑判決を受けた30人の無罪が明らかになっており、全米最多となっている。

死刑に代わる刑罰を提唱する非営利団体Floridians for Alternatives to the Death Penaltyのグレース・ハンナは、全員一致を必要としない制度が冤罪を生む一因になっていると指摘する。

「陪審員の中には『有罪だと思うけれど、死刑を科すほど確信しているわけではない』と考える人もいます。何人かが終身刑に票を投じても、フロリダ州では死刑判決を下すことができてしまうのです」

処刑される人々の高齢化も懸念されている。今年は、1987年から死刑囚として収監されていた80歳のドミニク・オッキコーネや、ベトナム戦争帰還兵で77歳のウィリアム・リーブスも処刑された。リーブスの元弁護人は、彼が1986年に警察官を殺害した際、心的外傷後ストレス障害（PTSD）によるフラッシュバックに陥っていたと主張している。

デサンティス知事が約8年間の在任中に死刑執行を停止したのは、認知症を患うウィリアム・リー・トンプソンのケースだけだ。その判断の理由についても、知事は説明していない。

フロリダ州の元州検察官であるアラミス・アヤラは、こうした判断に政治的な思惑が影響している可能性を懸念する。

「デサンティス知事を何が突き動かしているのか、私にはわかりません。しかし、これまでの彼の行動を見れば、政治的な思惑がこうした判断に影響しているのではないかと疑う十分な理由があります。問題は、人の命までが政治的な計算の一部になっているのではないかということです」

無実を訴える死刑囚、再審請求も認められず

死刑執行の急増によって、不安を募らせている家族がいる。

現在59歳のサミュエル・ジェイソン・デリックは、1987年に商店主ラマ・シャルマを刺殺した罪で死刑判決を受けた。しかし、本人は長年にわたって無実を訴え続けている。

事件当時20歳だったデリックは、警察の取り調べで当初犯行を認めたものの、後に自白は強要されたものだと主張。弁護団によると、取り調べでは「息子には二度と会えなくなる」と告げられたという。

さらに、別の男性がシャルマ殺害を認めていたとする複数の証言も新たに浮上した。証言によれば、犯行を打ち明けたのはマイケル・「クレイズ」・キースリングという男性で、被害者とは以前からトラブルがあったという。キースリングは2009年に死亡している。

しかし、フロリダ州最高裁判所は2026年10月8日、新たな証言には十分な裏付けがなく、証拠として採用できない伝聞に当たると判断し、デリックの再審に向けた申し立てを退けた。裁判所は過去の自白なども判断材料としている。

「私たちは深く失望しています。ジェイソンが無実だと心から信じていますし、それを証明するための闘いをやめるつもりはありません」と、弁護士のジュリー・モーリーは語る。弁護団は再審理を求め、連邦最高裁への上訴も検討している。

デリックの息子で、現在39歳のショーンは、幼いころから父親が死刑囚であることを知っていた。自身は共和党支持者であり、死刑制度にも賛成しているが、父親の無実を確信している。

「デサンティス知事は頭のいい人だと思っています。でも、この事件を客観的に、常識をもって見れば、どうして父が有罪だと考えられるのか、まったく理解できません」

父親の死刑執行日はまだ決まっていない。しかし、デサンティス知事がいつ執行命令を出すかはわからない。ショーンにとって大きな悩みは、父親を慕う幼い娘たちに、その現実をどう伝えるかということだ。

「娘たちは、祖父が死刑囚で、いつか州によって命を奪われるかもしれないことを、まだ十分に理解していません。祖父との絆を深めすぎれば、その日が来たときに立ち直れないほど傷ついてしまうかもしれない。でも、別れに備えて今から距離を置かせたほうがいいのか。家族でずっと葛藤しているんです」

from Rolling Stone US