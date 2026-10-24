







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAを控えるタリック・スクーバル投手の争奪戦が展開されると見込まれている。中でも、ニューヨーク・メッツは本腰を入れてくるとされているが、米メディア『ドジャースウェイ』は苦戦するのではと指摘している。



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メッツは今季、MLB全体1位となる3億5220万ドルの総年俸を誇りながら、ナリーグ東地区最下位と振るわず。現状を打破するための起爆剤として、スクーバルはうってつけの存在といえる。



ただ、同メディアは「ドジャースにはメッツが提供できないものがある。それは、ワールドシリーズ制覇を継続的に狙える環境だ。メッツは1986年を最後にワールドシリーズ制覇から遠ざかっている。昨季もフアン・ソト外野手、フランシスコ・リンドーア内野手、ピート・アロンソ内野手といったオールスター選手を擁しながら、わずか83勝のシンシナティ・レッズに競り負け、プレーオフ進出を逃している」と指摘。



その上で、「スクーバルがそうした環境に魅力を感じる可能性は極めて低いだろう。巨額の資金を投じているにもかかわらず、MLB球団の中でメッツほど魅力に欠ける球団はほとんどない。ニューヨーク・ヤンキースの陰に隠れた存在としてプレーし、9月第2週にはポストシーズン進出の望みを絶たれることを気にしないスター選手もいるかもしれないが、彼はロサンゼルスの勝利を重視するチーム文化を気に入っているようだ」と記している。











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