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読売ジャイアンツは23日、球団OBの松井秀喜氏が新監督に就任すると発表した。同日、東京都内のホテルで就任会見が行われ、DAZNベースボールの公式Xは会見の様子を動画で公開している。







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会見では、「V9以降、日本一連覇がない」「新たな黄金時代が訪れるよう」と、松井新監督が決意を語っている。



契約は3年で、背番号は長嶋茂雄氏が監督として初めて背負った「90」に決まった。会見では、背番号90のユニホームに袖を通した姿も披露した。



2002年オフにチームを離れて以来、24年ぶりの古巣復帰となる。



松井新監督は石川県出身の52歳。星稜高時代に甲子園に4度出場し、1992年のドラフト会議では、4球団競合の末に当時の長嶋監督が当たりくじを引き、巨人に1位で入団した。



巨人では4番打者として活躍し、リーグMVPに3度輝いたほか、本塁打王と打点王をそれぞれ3度、首位打者を1度獲得した。



2003年にはFAでニューヨーク・ヤンキースへ移籍。2009年のワールドシリーズではMVPに選ばれた。ロサンゼルス・エンゼルス、オークランド・アスレチックス、タンパベイ・レイズを経て、2012年限りで現役を引退した。



2013年には、長嶋氏とともに国民栄誉賞を受賞。日米通算2504試合に出場し、打率.293、507本塁打、1649打点を記録した。



長嶋氏の背番号を受け継いだ松井新監督が、巨人をどのように率いていくのか、注目が集まる。





























【動画】背番号90で再出発！松井秀喜新監督が就任会見で決意を語った場面がこちら



DAZNベースボールのXより





今日ここから。



松井秀喜新監督が決意💪



「V9以降、日本一連覇がない」

「新たな黄金時代が訪れるよう」



#ジャイアンツ https://t.co/81qxSWtaPK

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【了】