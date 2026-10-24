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3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 3アウト
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2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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1番 度会 隆輝 センターフライ 1アウト
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9番 石田 裕太郎 センターヒット ランナー：1塁
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3番 近藤 健介 センターフライ 3アウト
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2番 周東 佑京 セカンドダブルプレイ 2アウト
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1番 正木 智也 ライトヒット ランナー：1塁
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8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ 3アウト
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7番 林 琢真 セカンドゴロ 2アウト
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6番 三森 大貴 センターフライ 1アウト
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9番 上沢 直之 センターフライ 3アウト
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8番 庄子 雄大 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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7番 山本 祐大 ライトヒット ランナー：1塁
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6番 牧原 大成 ショートフライ 1アウト
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5番 梶原 昂希 ショートダブルプレイ 3アウト
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4番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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3番 佐野 恵太 見逃し三振 1アウト
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2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1、2塁
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1番 度会 隆輝 デッドボール ランナー：1塁
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5番 柳田 悠岐 見逃し三振 3アウト
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4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁
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3番 近藤 健介 サードヒット ランナー：1塁
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2番 周東 佑京 空振り三振 2アウト
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1番 正木 智也 セカンドゴロ 1アウト
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