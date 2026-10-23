







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今オフ、左膝や右上腕二頭筋の故障に対する手術を受けない見込みとなった。球団も2027年は再び二刀流として起用する方針で、今後は負担を抑えるための管理方法を検討していくことになる。米メディア『ドジャース・ウェイ』のパット・ラガッツォ記者が10月21日（日本時間22日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は今季、故障の影響で7月上旬を最後に投手として登板せず、8月中旬以降は本塁打も1本にとどまった。投手としては14試合への先発登板で防御率1.79、打者としては139試合で打率.275、OPS.889、本塁打30、打点81、盗塁11を記録した。



シーズン終了後、アンドリュー・フリードマン編成本部長は会見に臨み、大谷について今オフの手術は「選択肢に入っていない」と明かした。



さらに、来季も大谷が二刀流としてプレーすることを期待していると説明した。投手をやめて打者に専念すべきとの議論も出ているが、現時点で球団にその方針はないという。



今後の二刀流起用に注目が集まる中、ラガッツォ氏は「フリードマン編成本部長は、来季以降の起用法を決定するためには、大谷と球団が知恵を絞る必要があると述べた」と言及した。



ワールドシリーズ進出を逃したドジャースにとって、大谷が二刀流としてフルシーズンを戦えるかどうかは大きく行方を左右する。これ以上怪我を重ねないためにも、今オフから適切なコンディション管理を進めてほしい。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】