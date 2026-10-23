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【DeNA 対 ソフトバンク】日本シリーズ2026 テレビ放送・配信予定・試合日程｜SMBC日本シリーズ







SMBC日本シリーズ2026は、セ・リーグ代表の横浜DeNAベイスターズと、パ・リーグ代表の福岡ソフトバンクホークスが対戦します。10月24日（土）18:30に横浜スタジアムで開幕し、先に4勝した球団が日本一となります。テレビではTBS系列、日本テレビ系列、テレビ朝日系列、NHK BSなどで中継予定。ネットではが第1・2・3・6・7戦をライブ配信します。第4戦はHulu、第5戦はABEMA、全試合をTVerでも配信する予定です。



大会名：SMBC日本シリーズ2026対戦カード：横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス開幕日：2026年10月24日（土）開催期間：10月24日（土）～11月1日（日）予定開催球場：横浜スタジアム／みずほPayPayドーム福岡大会方式：7戦4勝制（先に4勝で日本一決定）主催：日本野球機構（NPB）日本シリーズ2026のネット配信は試合ごとに異なる！・第1～3戦：U-NEXT／TVer・第4戦：Hulu／TVer・第5戦：ABEMA／TVer・第6～7戦：U-NEXT／TVer※第5～7戦はシリーズの勝敗によって開催されない場合があります。U-NEXTで配信するのは最大5試合です。日本シリーズ観るならU-NEXT！第1・2・3・6・7戦をライブ配信！［PR］



SMBC日本シリーズ2026は、TBS系列、日本テレビ系列、テレビ朝日系列で地上波中継されます。第2戦と第3戦はNHK BSでも放送予定です。試合開始時刻とテレビ放送開始時刻は異なるため、以下に分けて掲載しています。



放送日試合開始テレビ放送放送開始10月24日（土）第1戦18:30TBS系列DeNA vs ソフトバンク18:11～LIVE10月25日（日）第2戦18:00TBS系列NHK BSDeNA vs ソフトバンクTBS 17:45～NHK BSは番組表参照LIVE10月27日（火）第3戦18:00TBS系列NHK BSソフトバンク vs DeNATBS 17:50～NHK BSは番組表参照LIVE10月28日（水）第4戦18:00日本テレビ系列ソフトバンク vs DeNA詳細は番組表参照LIVE予定10月29日（木）第5戦18:00テレビ朝日系列ソフトバンク vs DeNA※必要な場合詳細は番組表参照LIVE予定10月31日（土）第6戦18:30TBS系列DeNA vs ソフトバンク※必要な場合詳細は番組表参照LIVE予定11月1日（日）第7戦18:00TBS系列DeNA vs ソフトバンク※必要な場合詳細は番組表参照LIVE予定※テレビ放送局はNPB公式の発表をもとにしています。個別の放送開始時刻が確認できていない枠は推測で記載していません。第5戦以降は、それまでの勝敗によって開催されない場合があります。放送内容や編成は変更となる可能性があります。



では、日本シリーズ2026の第1戦・第2戦・第3戦・第6戦・第7戦を見放題でライブ配信します。試合のライブ映像に加え、試合終了後のヒーローインタビューまでCMを挟まずに配信予定です。



配信日配信開始対戦カード配信サービス10月24日（土）第1戦18:20～DeNA vs ソフトバンク試合開始18:30／横浜スタジアムTVer10月25日（日）第2戦17:45～DeNA vs ソフトバンク試合開始18:00／横浜スタジアムTVer10月27日（火）第3戦17:50～ソフトバンク vs DeNA試合開始18:00／みずほPayPayドーム福岡TVer10月28日（水）第4戦各サービスの番組表参照ソフトバンク vs DeNA試合開始18:00／みずほPayPayドーム福岡HuluTVer※U-NEXT配信対象外10月29日（木）第5戦各サービスの番組表参照ソフトバンク vs DeNA試合開始18:00／必要な場合ABEMATVer※U-NEXT配信対象外10月31日（土）第6戦18:20～DeNA vs ソフトバンク試合開始18:30／必要な場合TVer11月1日（日）第7戦17:45～DeNA vs ソフトバンク試合開始18:00／必要な場合TVer10月24日（土）18:20～ 第1戦ライブ配信

DeNA対ソフトバンクの日本シリーズをU-NEXTでチェック



U-NEXTでは、日本シリーズ2026の第1・2・3・6・7戦を最大5試合ライブ配信。地上波と異なりCMを挟まず、試合終了後のヒーローインタビューまで楽しめます。対象の新規登録者は31日間無料トライアルでも視聴可能です。



［PR］※無料トライアルの適用条件、最新の配信情報はリンク先でご確認ください。U-NEXTの視聴条件・注意点・U-NEXTの月額プラン加入者は、対象5試合を追加のライブ配信チケット購入なしで視聴できます。・無料トライアル中も視聴可能です。無料トライアルは対象者限定で、終了後は通常料金で自動継続されます。・今回のライブ配信は追いかけ再生に対応していません。・見逃し配信は各試合終了後、準備が整い次第開始し、日本一決定試合当日の23:59までの予定です。・海外からは視聴できません。・日本一決定後の試合は開催されず、配信も行われません。



日本シリーズ2026は、DeNAとソフトバンクが対戦します。第1・2戦は横浜スタジアム、第3～5戦はみずほPayPayドーム福岡、第6・7戦は再び横浜スタジアムで開催する予定です。両球団のうち先に4勝したチームが日本一となります。



日付試合開始対戦カード会場10月24日（土）18:30第1戦DeNA vs ソフトバンク横浜スタジアム10月25日（日）18:00第2戦DeNA vs ソフトバンク横浜スタジアム10月26日（月）移動日10月27日（火）18:00第3戦ソフトバンク vs DeNAみずほPayPayドーム福岡10月28日（水）18:00第4戦ソフトバンク vs DeNAみずほPayPayドーム福岡10月29日（木）18:00第5戦ソフトバンク vs DeNA※必要な場合みずほPayPayドーム福岡10月30日（金）移動日10月31日（土）18:30第6戦DeNA vs ソフトバンク※必要な場合横浜スタジアム11月1日（日）18:00第7戦DeNA vs ソフトバンク※必要な場合横浜スタジアム※日程・試合開始時刻はNPB公式発表に基づきます。天候による中止・順延などで変更される場合があります。第7戦までに日本一が決まらず引き分けが発生した場合には、規定に基づき第8戦以降が行われる可能性があります。



日本シリーズは、原則として7戦4勝制で行われます。先に4勝したチームが日本一となり、第5戦以降は両チームの勝敗に応じて開催されない場合があります。





第7戦までは延長12回で決着がつかない場合、引き分けとなります。そのため、第7戦までにどちらも4勝していない場合は、NPBの開催規定に基づいて第8戦以降が実施される可能性があります。





DeNAはレギュラーシーズン3位からクライマックスシリーズを勝ち上がり、日本シリーズに進出しました。ソフトバンクはパ・リーグを制し、クライマックスシリーズも突破。日本一連覇を目指します。





両球団による日本シリーズは2024年以来、2年ぶりの対戦です。DeNAの下剋上か、ソフトバンクの連覇か。横浜と福岡を舞台に日本一を争います。





試合日程、開始時刻、開催球場、対戦カードは、日本野球機構（NPB）が発表した「SMBC日本シリーズ2026」の開催要項をもとにしています。





テレビ放送・ネット配信予定は、2026年10月20日にNPBが発表した中継情報を基準にしています。第1戦から第7戦までの放送局・配信サービスは、試合ごとに異なります。





U-NEXTの配信開始時刻、CMなしのライブ配信、ヒーローインタビュー、無料トライアル、見逃し配信については、U-NEXTの2026年10月21日付公式発表を参照しています。





試合結果により後続試合の開催有無が変わるほか、天候その他の事情で放送・配信日程が変更される場合があります。





試合日程・開催要項：参照



テレビ放送・ネット配信：参照



U-NEXT配信詳細：参照



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