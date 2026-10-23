Eve、TVアニメ『薬屋のひとりごと』EDテーマ表題の新EPリリース決定

Eveが、Echoes移籍後初のパッケージリリースとなるEP『AIYOU』を、11月25日（水）に発売することを発表した。

表題曲「AIYOU」は、日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT」枠にて放送中のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期 第1クールエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲で、10月2日（金）より先行配信中。ミニマルなビートの上で、互いに想い合いながらも近づけないもどかしい距離感を歌った一曲。アニメーター・まりやすによる高クオリティなアニメーションに、EveのMVでは初となる実写映像を組み合わせたMusic Videoには、Eveの過去作に登場したキャラクターたちも多数登場し、Eveワールドの新たな表現と魅力が詰まった作品に仕上がっている。

EPには「AIYOU」のほか、ポップで鮮烈なサウンドとアニメーションMusic Videoが話題となった「あびすいんざわーるど」、そしてライブでの定番曲を再録した「デーモンダンストーキョー[Reproduct]」の全3曲を収録。初回生産限定盤には、2025年11月に兵庫・GLION ARENA KOBEにて開催した15周年記念公演「Eve Anniversary Live『UNDERCOVER』」のライブ映像を収めたBlu-rayが付属。期間生産限定盤には、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期エンディングのノンクレジット映像を収めたBlu-rayが付属する。

あわせて公開されたジャケット写真は、初回生産限定盤を「AIYOU」のMusic Videoを手掛けるまりやすが、期間生産限定盤をTVアニメ『薬屋のひとりごと』のキャラクターデザイン・総作画監督を務める中谷友紀子が描き下ろした。初回生産限定盤は、線香花火のようにはじける火花と温かな光に照らされた横顔が印象的な一枚。期間生産限定盤は、淡く透きとおるような色彩で壬氏を描いた、作品の世界観に寄り添う仕上がりとなっている。

＜リリース情報＞

Eve

EP『AIYOU』

2026年11月25日（水）リリース

【初回生産限定盤】（CD+Blu-ray）

品番：XSCL-156~157

価格：¥5,400（税込）

＜収録内容＞

-CD

01. AIYOU

02. デーモンダンストーキョー[Reproduct]

03. あびすいんざわーるど

-Blu-ray

Eve Anniversary Live「UNDERCOVER」＠兵庫・GLION ARENA KOBE ライブ映像

【期間生産限定盤】（CD+Blu-ray）

品番：XSCL-158~159

価格：¥2,000（税込）

＜収録内容＞

-CD

01. AIYOU

02. デーモンダンストーキョー[Reproduct]

03. あびすいんざわーるど

-Blu-ray

TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期エンディング ノンクレジット映像

ご予約はこちら：https://eve.lnk.to/AIYOU_PKG