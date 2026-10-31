G PLANTS、初のソロライブツアー開催決定、全国9都市を巡り追加公演も

G PLANTSが、自身初となるソロライブツアー「G PLANTS ALL CITY TOUR」の開催を発表した。

8月に発表したソロデビューシングル「Ryuchijo」は、iTunes Storeのヒップホップ／ラップ部門で日本・台湾ともに1位を獲得。9月にリリースした「Downers Inner Circle」も国内同部門で1位を記録し、MVは公開から早々にYouTubeで100万再生を達成するなど、大きな話題を呼んだ。

さらに、映像シリーズ「Red Bull 64 Bars」の記念すべき64作目に登場。STUTSがビートを手がけた同楽曲を、10月23日に最新シングル「GET GLUE 64BARS」としてリリースした。同作も国内iTunes Storeのヒップホップ／ラップ部門で1位を獲得し、ソロデビューから3作連続で同部門の首位を記録。立て続けのリリースとその反響を通じて、ソロアーティストとして存在感を示している。

その勢いを全国のフロアへと届ける今回のツアーは、11月20日（金）のCÉ LA VI TOKYO公演を皮切りに、京都、福岡、札幌、水戸、大阪、鹿児島、沖縄、名古屋の全国9都市を巡る。今後も追加公演を予定。

＜ライブ情報＞

Photo by 水谷太郎

G PLANTS ALL CITY TOUR

11月20日（金）東京｜CÉ LA VI TOKYO

11月21日（土）京都｜KITSUNE KYOTO

11月23日（月・祝）福岡｜GRANDMIRAGE evoL RUDE SPECIALS ”G PLANTS LIVE TOUR Fukuoka” 【デイイベント】

11月27日（金）札幌｜SANGO SAPPORO

12月5日（土）水戸｜VIBES

12月10日（木）大阪｜Nightclub GALA RESORT

12月11日（金）鹿児島｜NIGHTCLUB KINGYO KAGOSHIMA

12月19日（土）沖縄｜TOP TREE

1月8日（金）名古屋｜BLACK NAGOYA

※追加公演は今後発表予定。

YouTubeチャンネル https://youtube.com/@rolledmansacks-jp