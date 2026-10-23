1987年に放送された東映制作の特撮テレビドラマ『超人機メタルダー』のBlu-rayソフト化を記念して、2026年10月25日に池袋・新文芸坐にて「『超人機メタルダー』レーザーアーム上映」イベントが開催される。

『超人機メタルダー』は、1987年3月16日から1988年1月17日まで、テレビ朝日系全国ネットにて全39話を放送(1987年7月18日に『東映まんがまつり』の1本として『劇場版 超人機メタルダー』公開)した特撮テレビドラマである。本作は、東映がそれまでに作り出した数多くの「変身ヒーロー」ジャンルのノウハウを活かしつつ、まったく新しいヒーローを生み出そうと意欲を燃やした作品となった。

主人公のメタルダー/剣流星(つるぎ・りゅうせい/演：妹尾青洸)は太平洋戦争末期、旧日本軍が開発した超人機(高性能ロボット)。完成直後に終戦を迎えたため、42年もの間眠り続けていたが、1987年に生みの親である古賀博士(演：上原謙)が彼を目覚めさせ、ある重大な使命を授けた。それは、世界を陰から支配しようと企む邪悪な帝王ゴッドネロスが君臨する「ネロス帝国」と戦い、人々の平和を守るという過酷な使命だった……。

世界中でただひとり、ゴッドネロスの野望を粉砕することが可能な超人機メタルダーは、左半分が「赤」、右半分が「青」というカラーリングが強烈なインパクトを残した。「左右で色が異なる」というデザインコンセプトは、石ノ森章太郎氏が原作を務めた特撮ヒーロー作品の名作『人造人間キカイダー』(1972年)を連想させるが、人間の持つ2つの心＝「正義と悪」を「青と赤」の色で表したキカイダーとは違い、メタルダーの場合は「赤」が感情・知性・理性といった人間と変わりのない能力がインプットされた「メインコンピューター」、「青」がさまざまな格闘技を習得した「戦闘マニュアルコンピューター」というように、機能的な理由での色分けが行われている。『宇宙刑事ギャバン』(1982年)から始まったメタルヒーローの路線を受け継いで、戦闘マニュアルコンピューターの各部分にはピカピカと光る電飾ギミックが施され、ロボットヒーローとしての印象を高めていた。

また本作で特筆すべきは、ヒーローが戦う「悪」側の斬新かつ大胆な設定である。ネロス帝国には「ヨロイ軍団」「戦闘ロボット軍団」「機甲軍団」「モンスター軍団」という4つの軍団があり、ゴッドネロスの表向きの顔＝桐原剛三(演：藤堂新二)が総帥を務める「桐原コンツェルン」に利益をもたらすべく、国際紛争への介入や要人暗殺、スパイ活動など、裏社会でさまざまに暗躍を行っている。各軍団を構成する軍団員は、凱聖(軍団長)、豪将、暴魂、雄闘、爆闘士、激闘士、烈闘士、強闘士、中闘士、軽闘士と大きく10の階級に分かれており、作戦行動で手柄を上げるなど、功績を認められると上の階級へ出世する可能性がある。当時のサラリーマン社会を意識した、徹底的なタテ社会における出世競争や上昇志向が組み込まれたネロス帝国軍団員には、トップの凱聖から末端の軽闘士、さらには階級のない最下層のモンスターなどひとりひとりに、興味深いドラマが与えられた。

第1話「急げ!百鬼魔界へ」で視聴者を驚かせたのは、テレビ画面いっぱいに集結した約40体ものネロス帝国軍団員の、圧倒的な威容だった。通常の特撮テレビドラマ1年分の個体が一挙に集まり、ネロス帝国の地下基地兼闘技場「ゴーストバンク」で勇ましい声をあげるシーンのインパクトは、およそ40年の時を経た現在でもまったく色あせることがない。今回の「レーザーアーム上映」では、『超人機メタルダー』全39話から厳選した4エピソードが上映されるとのこと。ぜひオープニングで大爆発の中を進撃する軍団員たちのスケール感を劇場の大スクリーンにて堪能していただきたい。

イベントでは、メタルダー/剣流星を演じた妹尾青洸氏、そしてキャラクターデザイナーの森木靖秦氏、岡本英郎氏を迎えて『超人機メタルダー』撮影当時の思い出、そして魅力的なキャラクター創造の秘密などが語られるトークパートが予定されている。かつてない意欲的な設定と、見ごたえのある濃厚なキャラクタードラマで多くの視聴者を魅了した『超人機メタルダー』の熱気をよみがえらせるこのイベント。まさに予告編ナレーション(政宗一成)キャッチフレーズのとおり「こいつはすごいぜ!!」と叫びたくなりそうな内容といえるだろう。

なお、チケットは現在「チケットペイ」にて販売中。

Blu-ray発売記念 『超人機メタルダー』レーザーアーム上映

開催概要

日程2026年10月25日(日)開場：13:30 開演：14:00

会場：池袋 新文芸坐(東京都豊島区東池袋1丁目43−5 マルハン池袋ビル)

内容：上映、トークステージ、壇上フォトセッション、サイン色紙お渡し(サイン色紙付き券購入者のみ)

上映作品

「超人機メタルダー」厳選エピソードを4話上映!

トークステージ登壇(予定)

妹尾青洸(剣流星 / メタルダー、古賀竜夫役)

森木靖泰(キャラクターデザイン)

岡本英郎(キャラクターデザイン)

トークMC：鈴村展弘(映像監督)

総合司会：ロボ石丸