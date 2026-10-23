17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した高木豊氏と辻発彦氏が、24日から始まるソフトバンクとDeNAの日本シリーズを展望した。

今年の日本シリーズは2年前と同じ顔合わせ。当時はDeNAが4勝2敗で日本一に輝いた。今年のソフトバンクのレギュラーシーズンの成績が91勝49敗3分でリーグ優勝、DeNAが71勝69敗3分の3位と、両チーム2年前と全く同じ成績なのだ。

DeNAファンからすると、今回も日本一を期待したくなるが、高木氏は「ただあの時は、1、2戦山川にやられたんですよ。ホームラン打たれて、それでDeNAがデータを洗い直したんですよ。そうしたら山川を抑えるようになって、勝利を手繰り寄せた。今年は山本祐大がそのデータを持っているので、どうするかですよね」と、2年前との違いを指摘。

ソフトバンクにとっては2年前のリベンジの機会になる。辻氏は「胸張ってきますよ。強さは間違いないのでね。打線も後ろもいい。戦い方がきっちりできる。ここで1点を取るのか、畳み掛けるのか、色んな流れを選手たちが実現できる。そういうところが強みでしょうね」と

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』