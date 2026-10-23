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横浜DeNAベイスターズは、10月27日から29日にみずほPayPayドーム福岡で行われる「SMBC日本シリーズ2026」に合わせ、横浜スタジアムでパブリックビューイングを開催することを発表した。入場は無料となる。



対象となるのは27日の第3戦、28日の第4戦、29日の第5戦。いずれも午後6時試合開始で、横浜スタジアムは午後4時30分に開門する。



当日はセンターカラービジョンで試合を放映するほか、球団マスコット、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana」、スタジアムMCも登場。試合開始前から終了後までイベントを盛り上げる。



さらにDeNAが勝利した場合は、試合終了後に花火とムービングライトを組み合わせた「Victory Celebration（ビクトリーセレブレーション）」を実施。ヒーロー選手へのオンラインインタビューも予定されている。



観覧エリアは内野スタンドの一部とウィング席（STAR SIDE）で、当日の状況に応じて拡張、縮小する可能性がある。「DB応援エリア」ではDeNA以外の応援やユニフォーム、応援グッズの着用は禁止され、「フリー応援エリア」では特定球団の応援やグッズ着用の指定は設けられていない。



なお、横浜スタジアムが雨天や強風などの荒天となった場合は中止となるほか、開催時間やイベント内容が変更される可能性がある。



















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