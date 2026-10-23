Prime Originalドラマ『地雷グリコ』のキャラクターポスターと相関図が23日、公開された。森七菜と蒔田彩珠がW主演を務め、11月13日よりPrime Videoで世界独占配信される。

(左から)森七菜、蒔田彩珠(9月3日に行われた「Prime Video Presents 東京」の『地雷グリコ』発表に登場)

同作は、ミステリー賞など史上初の9冠を達成した青崎有吾氏の同名小説を原作としたドラマシリーズ。

物語は、勝負事にめっぽう強く、つかみどころのない女子高生・射守矢真兎が、親友の鉱田風日に頼まれ、学園祭の屋上使用権を巡るゲームに挑むところから始まる。2人の前には、特殊なルールが加わった風変わりなゲームと、一癖も二癖もある天才高校生たちが次々と立ちはだかる。

蒔田演じる鉱田風日は、真兎の中学時代からの親友。世話焼きで心配性な一方、誰よりも真兎の強さを信じ、勝負を見守り続ける一番の理解者だ。時に危うい橋を渡る真兎をハラハラしながらも全力で支える存在で、物語の情緒的な軸を担う。

Prime Originalドラマ『地雷グリコ』キャラクターポスター

今回解禁されたキャラクターポスターには、「大丈夫、真兎は勝つよ。」という言葉が。どんな劣勢でも真兎を信じ抜く鉱田の姿勢が、二人の揺るぎない絆を感じさせるビジュアルとなっている。

真兎＆鉱田を取り巻く相関図も解禁

相関図

あわせて公開された相関図では、真兎と鉱田が勝負に挑むライバルたちとの関係性が明らかに。学園祭の屋上使用権をかけて争う生徒会役員・椚迅人(前田拳太郎)をはじめ、学園に君臨する生徒会長・佐分利錵子(山下美月)、さらに真兎と鉱田の中学時代の同級生で、真兎と因縁を持つ雨季田絵空(堀田真由)らが名を連ねている。

Prime Originalドラマ『地雷グリコ』は、11月13日よりPrime Videoで世界独占配信。