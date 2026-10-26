オフィス街で大人気の「TOKYO MIX CURRY」激戦区で12店舗まで急拡大できた“3つの理由”とは？

鷲見玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ALFALINK presents BRAND NEW LINK」（毎週土曜 7:00～7:25）。ひとつの成功に満足することなく、新たな分野へと越境し挑戦を続ける人。既存の枠にとらわれず、業界に新しい潮流を持ち込み、ゲームチェンジを起こしてきた企業。そうした方々をゲストに迎え、挑戦にまつわるエピソードや発想の原点、そしてこれから目指すヴィジョンについて伺っていきます。

今回の放送は、株式会社FOODCODE 代表取締役CEO 西山亮介（にしやま・りょうすけ）さんをゲストに迎え、テクノロジーを活用したカレー店の運営や、データ活用による飲食業の新たな可能性について話を伺いました。

◆おいしさと効率化を両立するカレー店の挑戦

カレー専門店「TOKYO MIX CURRY」を運営する株式会社FOODCODEの代表取締役CEO 西山亮介さんは、かつてリクルートに在籍し、オンライン学習サービス「スタディサプリ」の立ち上げに携わった経緯の持ち主です。番組では2週にわたり、教育事業から飲食業へ転身した背景や、テクノロジーを活用した独自の店舗運営についてお話を伺います。

西山さんが目指したのは、「毎日でも食べたくなるカレー」です。「小麦粉は使わず、玉ねぎとトマトをベースにしています。そこに動物系と植物系、ラーメンのようなダブルスープで旨味を加えています」と西山さん。さらに、塩麹でまろやかさを引き出し、仕上げにレモンとオレンジの果汁を加えることで、すっきりと軽やかな味わいに仕上げています。

「TOKYO MIX CURRY」は、丸の内や大手町といった都内のオフィス街を中心に12店舗を展開しています。ランチタイムの混雑や行列を解消するため、アプリによる事前注文システムを導入。お店で待つことなく、スムーズに商品を受け取れる仕組みを整えています。

店舗運営にもテクノロジーを積極的に活用しています。注文データと連携させて調理タイミングを自動指示するほか、受発注やシフト管理の効率化も進めています。こうした取り組みの狙いについて、西山さんは「これまで人が手作業でおこなったり考えてきたりした業務をシステムやAIに任せることで、人にしかできない活動にもっと注力できるようにしたいと考えています」と語ります。

株式会社FOODCODEが掲げるのは、「テクノロジーの力で食の新しい常識を創る」という理念です。おいしさや健康への配慮、コスパの良さを兼ね備えた食事を、誰もがストレスなく楽しめる環境づくりを追求。同時に、飲食店で働く人たちの生産性向上にも取り組んでいます。西山さんは、「『飲食店で働くのっていいな』と思える体験をたくさん提供できれば、もっと働きたい人が増えるはず。そうした未来をテクノロジーで実現していきたい」と熱く語りました。

◆カレーを事業に選んだ3つの理由

西山さんが飲食店経営にカレーを選んだ理由は、大きく3つあります。1つ目は、市場の大きさです。前職での経験からビジネスにおける市場規模の重要性を感じ、ラーメンやハンバーガーと並ぶ日本の国民食・カレーに着目しました。

2つ目は、カスタマイズ性の高さです。辛さやトッピングなどで自分好みにアレンジしやすいため、アプリ注文の仕組みと相性が抜群だと考えました。

3つ目は、リピート性の高さです。ネットビジネス同様、リピーター獲得が重要だと捉え、日常的に食べたくなるカレーに可能性を見出しました。西山さんは「さまざまな試作を重ねる中で『このカレーはうまい！』と確信できたことが決め手になりました」と語ります。

「TOKYO MIX CURRY」では、アプリ注文を通じて「誰が・いつ・何を注文したか」というデータを蓄積しています。なお、この店舗運営システムを外部へ提供・販売することは現時点では考えていません。まずは自社店舗の運営を通じてシステムに磨きをかけ、継続的に改善していく方針です。

データ活用の重要なテーマとして取り組んでいるのが、需要予測によるフードロスの削減です。食材の発注などに蓄積したデータを活用していますが、精度高く予測するにはまだデータ量が足りないのが現状です。それでも「将来的には必ず実現できる」と捉え、精度の向上に向けて試行錯誤を重ねています。

西山さんが目指しているのは、単に新しいカレー店をつくることではありません。テクノロジーの力で、飲食業や小売業そのもののあり方をより良く更新していくことです。お客さまにとっても、働く人にとっても、便利で働きやすい仕組みを構築すること。その挑戦はカレーの枠にとどまらず、これからも幅広い分野へと広げていきたいと考えています。

＜番組概要＞

番組名：ALFALINK presents BRAND NEW LINK

放送日時：毎週土曜 7:00～7:25（TOKYO FM / FM大阪）

パーソナリティ：鷲見玲奈

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/brand_new_link/

番組公式Instagram：@alfalink.tfm