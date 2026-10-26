津田健次郎「時の過ごし方として素敵」リスナーの“丁寧な暮らし”に共感！五輪銅メダリスト・小野光希選手のコメントも

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」。10月12日（月・祝）には、その特別番組として「津田健次郎 Your SPEA/KING supported by INPEX」を放送！ リスナーから届いたメッセージや、女子スノーボード・ハーフパイプの小野光希（おの・みつき）選手からのコメントを紹介しました。

昨年9月に続き、2回目となるこの特別番組。今回のメッセージテーマは「私、挑んでます」。リスナーから寄せられた、仕事や学校、日常生活のなかで挑戦しているエピソードを津田が読み上げていきました。本記事では、番組で紹介されたメッセージの一部をピックアップしてお届けします。

◆前例のない研究に挑戦！

まずは、教育関係の仕事に携わり、11月に研究発表を控えている静岡県のリスナーからのメッセージです。

「前例のない研究に挑戦しているため、計画するときも実践するときも『これで良いのかな？』とたくさん悩んだり、指導してくださる方とたくさん相談したりしました。私の研究したことが、発表を聞いた人にとって、今後の教育活動のなかで、実際に研究のこの部分をやってみようという思いを持ったり、子どもとの関わり方を考え直すきっかけになってくれるとうれしいなと思います。そのために、プレゼンの準備と発表を頑張ります！」

この熱意あるメッセージに対し、津田は「前例のない研究に挑戦しているんですか！ すごいですね」と驚きます。前例のないことに挑む際は、参考となる資料などが少なく、目標達成までのロードマップを作るのも大変だろうと考え、「まずは、発表のための準備が大事だと思うので、ぜひコツコツと丁寧に取り組んでいただければと思います。そして、発表がうまくいって、いろんな方に良い影響を与えられるといいなと思っております。頑張ってください！」とエールを送ります。

◆津田もうらやむ“時間の過ごし方”

続いては、新潟県のリスナーから届いたメッセージです。

「私が今挑んでいることは『丁寧な暮らし』です。まだまだ子どもたちに手がかかるため、すべてを完璧にするのは難しいですが、4月ならお花見、7月は花火大会、9月は重陽の節句で菊を飾り、12月の冬至にはゆず湯に入るなど、歳時記を参考に季節の行事を取り入れています。日本ならではの四季を感じて過ごすうちに『丁寧な暮らしができているな』と実感できるようになりました。日本人としての誇りや、心地良さを感じられるこの習慣を、これからもできる範囲で続けていきたいです！」

この挑戦に、津田は「季節のそれぞれの良さをダイレクトに感じるというのは、時の過ごし方としてすごく素敵だと思います」と共感します。津田自身も、季節を感じることをなるべく意識しているそうですが「どうしても日々の雑事に追われて、時間に余裕がなくて、『あ、やばい。秋が終わっちゃった』みたいなことになってしまう」と苦笑い。

改めて、リスナーの暮らし方に感心し、「これからもさらに挑んでください。僕も参考にしていきたいと思います」と話していました。

◆小野光希選手が挑みたいことは？

さらに番組内では、INPEXのアスリート社員で、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで銅メダルを獲得した、スノーボード・ハーフパイプの小野光希選手からのスペシャルコメントもオンエアしました。

小野選手は、アニメ「呪術廻戦」で津田がCV（キャラクター・ボイス）を担当している七海建人が特に好きだと明かしたほか、番組テーマ「私、挑んでます」にちなみ、今年の夏に3つの技に挑戦し、冬の大会で披露できるようトレーニングしていると打ち明けました。さらに、津田に向けて「いつかお会いできることがあったら、ナナミンの声でお話させていただきたいです！」と願望を語っていました。

まず津田は、小野選手のストイックさに感銘を受け、「やっぱり、スポーツ選手っていうのは常に何かに挑んでいらっしゃる印象があったんですけれども、新技に3つも同時に挑んでいるっていうのは、本当に大変なことだと思います。ぜひ完成させて、安定させて、いい結果につながるように頑張っていただきたいと思います」とエールを送ります。

また、小野選手が七海ファンであることを知り、「ありがとうございます（笑）！ めちゃくちゃうれしいです」と喜ぶ津田。そして、「いつかナナミンの声で、直接お話できるような日が来るといいなと思っております（笑）」と話していました。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 Your SPEA/KING supported by INPEX

放送日時：10月12日（月・祝） 14:00～14:55

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking