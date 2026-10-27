村上春樹 亡くなった大学時代の友人が残した1枚のLP　映画『ミス・ブロディの青春』の主題歌「ジーン」を聴いて昔を偲ぶ

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。9月27日（日）の放送は「村上RADIO～くたばれ、アカデミー賞～」をオンエア。今回の放送では、「アカデミー主題歌賞にノミネートされながら、惜しくも受賞を逃した名曲」を特集。受賞作の影に隠れながらも今なお世界中で愛され続ける1960年代の名曲を中心に、村上さんこだわりのアナログ盤音源でお届けしました。ヘンリー・マンシーニやバート・バカラックといった巨匠たちの楽曲をはじめ、賞の裏側にあるドラマや村上さん自身の思い出、さらには昨今話題の「AIと創作活動」についての貴重なトークまで、時代を超えて愛される音楽の魅力にあふれたひとときとなりました。

この記事では、後半3曲について語ったパートを紹介します。

◆Sacha Distel「Toute La Pluie Tombe Sur Moi "Raindrops Keep Falling On My Head"」

◆Al Martino「Jean」

1969年のオスカーは、先ほども言いましたように、バカラックの『雨に濡れても』が獲得しました。これについては何ひとつ文句もありませんが、この年には強力なライバルが2曲ありました。ひとつは映画『ミス・ブロディの青春』の主題歌「ジーン」、そして『真夜中のカウボーイ』の主題歌「うわさの男」です――といっても「うわさの男」はなぜかノミネートすらされませんでした。どうしてかな？

ロッド・マッケンの作曲した「ジーン」はとても美しいメロディーを持った曲で、僕は大好きです。マギー・スミスの主演する映画も面白かったですしね。

アル・マルティーノの歌で「ジーン」を聴いてください。このアルバム、亡くなった僕の大学時代の友だちが残してくれたものです。まだずっと若い頃に命を絶ってしまって、そのレコード棚からこのLPを1枚形見にいただいてきました。ときどきターンテーブルに載せ、針を落として、昔を偲（しの）んでいます。

まずは受賞曲の「雨に濡れても」をサッシャ・ディステルがフランス語で歌います。これがなかなかいいんです。

それからアル・マルティーノの歌で落選曲「ジーン」。

◆Steve Lawrence「My Foolish Heart」

ここまでが1960年代のloserたちですが、せっかくだからスティーブ・ローレンスのアルバム『くたばれアカデミー賞』から1曲聴いてください。

1949年に受賞を逃した名曲「マイ・フーリッシュ・ハート（愚かなり我が心）」です。ビル・エヴァンズの名演でも有名な美しい曲です。

それでは、この年にどんな曲がオスカーを獲得したのか？「Baby, It's Cold Outside（外は寒いよ）」という曲です。コミカルな楽しい曲なんですけど、「マイ・フーリッシュ・ハート」の方がやはり深みがあるよなと、僕は思います。

スティーブ・ローレンスが歌います。「マイ・フーリッシュ・ハート（愚かなり我が心）」。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～くたばれ、アカデミー賞～

放送日時：9月27日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/