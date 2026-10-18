江原啓之「モンスターが多過ぎるの、世の中」“言いたいことが言えない”時代に伝えた、叱ることの本当の意味

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。10月11日（日）の放送では、職場での指導や「言いたいことが言えない世の中」に悩む看護師からのメッセージに、江原が温かくも本質を突いたアドバイスを送りました。＜リスナーからの質問＞私はブランク無しで、ずっと看護師をしています。専門の資格もあり、日々自己研鑽しながら仕事しています。そのせいだからか、最近は年下の若い看護師や、先輩看護師たちの気の利かなさや、やる気のなさに嫌気がさし、つい強く意見してしまう自分がいます。きちんとした指導ができる厳しくても正しい師長はウチにはいません。強く言うのはハラスメントとされるからだそうです。変な世の中になったなと思います。江原さんは、この様な「言いたいことが言えない」世の中をどのように思われますか？＜江原からの回答＞――医療現場で日々奮闘するリスナーの悩みに、江原は自身の年齢や経験による視点の変化を明かしつつ、思いやりのある分析を展開します。江原：私もそういうことを思った時期っていっぱいありますけれどね。やっぱり「何でやらないんだろう？」とか「だらしない」とかね、そういう風に思っていた時期もあるけれど、やっぱり年齢がここまでくるとね、段々見方が変わってきてね、「可哀想だな」と思っちゃうんですよね。要するに、やる気がないというのは、幸せではないんですね。やる気がないのを「だらしない」と思うのは若い自分。やっぱりこの歳になってくるとね、やる気がないというのは、何か自分の心の居場所がないんだなと。だって誰だってやる気があってね、元気いっぱいみなぎっていた方が幸せじゃないですか？ それができないということの不幸さ。あとは、ビクビクしているその上司とかね。やっぱりそういうのも気の毒なんだなとは思うんです。――その上で、医療現場における「ミスや医療過誤の恐怖」に触れ、感情的に責めるのではなく情報として伝える重要性を説きます。江原：医療過誤とかね、一番怖いのはやっぱりミスですよね。だから、ただお愛想が良いか悪いかだけだったらともかくも、そうでなくて、その人を責めたりしないで、「いや、医療過誤、怖いわ〜」「どこどこでも、こういうことあったらしいね」とか、そういうのを情報で言うんですよ。だからやっぱりきちんと見ないと。「チェックとかね、最低限やるべきことはちゃんとやらないと、何かが起きた時に私たち全てを失っちゃうね」「家族も子どもも未来も失っちゃうから、やっぱりそういう風にしないとね」って。――さらに子育ての例を引き合いに出し、「当たる」と「叱る」の根本的な違いについて解説しました。江原：よく子どもを叱るっていうことがあるでしょう？「当たる」と「叱る」は違うって、子育ての時、私、必ず言うんですよ。「当たる」というのはね、感情をぶちまけてしまうことね。だから、例えばいくら子どもではないにしても、他の人に「何でできないの？！」とか強く言うのは、これ、当たっているんですよ、実は。教育じゃなくて、実はそれを見ている自分がイライラしていて、当たっているだけなの。でも「叱る」って大事なんですよ。「当たる」と「叱る」は違うから。「叱る」ってじゃあどうしたら良いかというと、やっぱりその人のためを思った演技が必要なの。だから感情はいらないんですよ、理性なの。そこで今言ったみたいに、ネガティブなことをずっと言うと、子どもってそうなんだけど、「車とか来たらね、これ跳ねられちゃったら大変、危ないしね。それこそお父さんもね、小さい時にお友達が車に跳ねられてね、そういうのを見たことがあるんだけど、本当に辛かった。その子は血だらけになっちゃって…」とかね、敢えてそういうことを言うことで、子どもってね、その時は聞いていない振りとかをするけれど、実はインプットされるのね。どこかでね。だからそういう種を蒔く。だからそれは恐怖や脅しではないのね。その人のための幸せの種なの。だからその種を蒔いていけば、必ずこの人は何かという時に、はたと自分で「あ、いけない」って気づいたりするだろう、というそういう愛の想像力が必要だと私は思いますね。――最後に「言いたいことが言えない世の中」に対する問いかけについて、社会の現状をズバリ分析しメッセージを締めくくりました。江原：「言いたいことが言えない世の中をどのように思われますか？」というのはね、あのね、モンスターが多過ぎるの、世の中。文句ばかりね、「あれしちゃいけない、これしちゃいけない」ね、人のこと……。幸せじゃないよね。本当そう。自分が何か足りないことがあるんでしょうね。そうなんですよ。だからね、まだお若いからあれだけど、もうちょっと俯瞰した目で、そうやって愛を持って見ていくことが大切ですね。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子