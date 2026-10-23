村の駅が運営する「たまご専門店 TAMAGOYA」(静岡県三島市)は10月15日から、5種類のクリスマスケーキの予約受付を開始した。

TAMAGOYAのクリスマスケーキ

2026年のテーマは「たまごの美味しさで笑顔をつなぐクリスマス」。地元ブランドたまごの「日の出たまご」を使用した生地と濃厚なカスタードクリーム、静岡県産のいちごにこだわったケーキを展開する。

「TAMAGOYAのクリスマスケーキ」(4号3,300円～)は、しっとりとしたスポンジの中に甘酸っぱい静岡県産いちごと甘さ控えめのクリームを入れ、ひよこサンタのアイシングクッキーを載せた。

「日の出たまごのアップルシブースト」(3,600円)は、フランスの伝統的なケーキの「シブースト」をクリスマスケーキとしてTAMAGOYA流にアレンジしたもの。中には、加熱すると甘くなるりんご「紅玉」が入っている。

日の出たまごのアップルシブースト

「日の出たまごのブッシュドノエル」(3,800円)は、ふわふわスポンジで、カスタードクリームを混ぜ込んだ味わい深い生クリームをたっぷり包んだロールケーキ。

日の出たまごのブッシュドノエル

「日の出たまごのフィアリーテイルズノエル」(8,000円)は、長さ34㎝という超ロングサイズのブッシュドノエル。

日の出たまごのフィアリーテイルズノエル

「TAMAGOYAチョコレートケーキ」(3,600円)は、チョコレートムーズ、チョコスポンジ、チョコレートを引き立てるバニラムースで仕上げた濃厚なチョコレートケーキ。

TAMAGOYAチョコレートケーキ

「クリスマスいちごショート」(700円)、「クリスマスロールロールケーキ」(580円)、「クリスマスチョコムース」(650円)、「クリスマスTAMAGOYAベイク」(450円)といった1人用のショートケーキも用意する。

予約は12月15日の17時まで、店頭、電話、WEBにて受け付ける。引き渡しは12月23日～27日まで店頭で行う。11月30日までの早期予約で「日の出たまご4個」を進呈するほか、全予約者に三島市キャラ「みしまるくん・みしまるこちゃんピック」をプレゼントする。