ベビーカレンダーは2026年10月21日、「9月生まれベビーの名付けトレンド」を発表した。本調査は2026年9月1日～9月25日、2026年9月生まれの赤ちゃん7,215人を対象に、ベビーカレンダーが企画・運営するサービスの利用者を対象に調査を行った。

9月生まれの名前ランキング、男の子は「結翔」・女の子は「陽葵」が1位

9月生まれベビーの名付けトレンド

2026年9月生まれの名前ランキングでは、男の子は1位「結翔(ゆいと)」、2位「朔(さく)」、3位「蒼空(そら)」、女の子は1位「陽葵(ひまり)」、2位「葵(あおい)」、3位「琴葉(ことは)」となった。

お月見シーズンにちなみ、「月」を使った名前や月・夜空を連想させる「ムーンネーム」も人気。男の子では「朔」が8月の4位から2位へ上昇したほか、女の子では「結月」「葉月」「美月」などがTOP100にランクインした。

紅葉を思わせる「楓ネーム」も男女ともに順位を上げた。男の子では「楓(かえで)」が8月の70位から22位へ、「楓翔(ふうが)」もTOP100圏外から90位に上昇。女の子では「楓」「楓乃」「涼楓」「楓莉」「楓菜」がTOP100に入った。

女の子では「葉」を使った名前も人気で、3位「琴葉」、6位「柚葉」、16位「彩葉」などがランクイン。自然の美しさや和の趣を感じさせる名前が支持されている。

9月生まれのよみランキング、女の子は「ひまり」・男の子は「はると」が1位

人気のよみランキング

よみランキングでは、女の子は1位「ひまり」、2位「えま」、3位「つむぎ」、男の子は1位「はると」、2位「みなと」、3位「あおと」となった。女の子の「ひまり」は8月の3位から首位に上昇。男の子は4位「ゆいと」まで、名前の最後に「と」が付く「と止めネーム」が上位を占めた。

また、「つき」や「づき」の響きを含む「つきネーム」も男女ともにランクアップ。男の子では「いつき」が8月の19位から11位、「りつき」が25位から12位、「ゆづき」が71位から57位へ上昇した。女の子では「ゆづき」が31位から28位、「つき」がTOP100圏外から68位に入った。

女の子では「つむぎ」「いろは」「ことは」「いちか」など、古風で和の趣を感じさせる「レトロネーム」も人気。男の子では「かいと」「あやと」「なぎと」「かなと」「けいと」など、さまざまな「と止めネーム」がTOP100にランクインした。

9月生まれの漢字ランキング、女の子は「莉」・男の子は「翔」が1位

人気の漢字ランキング

漢字ランキングでは、女の子は1位「莉」、2位「乃」、3位「陽」、男の子は1位「翔」、2位「陽」、3位「斗」となった。女の子の「莉」は8月の2位から首位に上昇。男の子は上位5位までの順位が8月から変わらず、定番の漢字が人気を集めた。

秋の紅葉を思わせる漢字も順位を上げた。女の子では「葉」が8月の9位から4位へ、「楓」が63位から28位へ上昇。「椛」もTOP100圏外から64位にランクインした。男の子でも「楓」が76位から36位へと順位を上げている。

女の子では「柚」「梨」「実」「穂」「杏」「果」など、実りの秋を感じさせる漢字もTOP100入り。「柚」は8月の29位から26位、「梨」は47位から41位、「穂」は57位から45位、「果」は82位から71位へとそれぞれ上昇した。

男の子では、お月見を思わせる「月」が8月の30位から19位へ、「朔」が28位から23位へとランクアップ。名前やよみのランキングでも月を連想させる名前が順位を上げており、秋の夜空を思わせる名前が複数のランキングで注目された。