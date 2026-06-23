育児支援サイト「ベビーカレンダー」は2026年6月22日、「5月生まれベビーの名付けトレンド」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年5月1日〜25日、同社が企画・運営する「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービス利用者6,932人(男の子:3,548人/女の子:3,384人)を対象に、アンケート調査によって実施されたもの。

女の子の名前1位は「陽葵」! 2位は「May」と同じ響きの「芽依」が急増

2026年5月生まれの女の子の名前ランキングは、1位「陽葵(ひまり)」、2位「芽依(めい)」、同順位3位「澪(みお)」・「美桜(みお)」・「彩葉(いろは)」となった。4月の32位から2位へと大きくランクアップした「芽依」は、新緑が美しい5月にぴったりの「芽」を含み、英語の5月(May)と同じ響きを持つことから人気が集まったとみられる。

また、春から初夏に人気の「菜の花ネーム」も急上昇しており、「紗菜(さな)」が4月のTOP100圏外から9位へランクアップした。

2026年5月生まれの女の子の名前ランキング

女の子のよみは「こはる」が3カ月連続1位を獲得

女の子のよみランキングTOP5は、1位「こはる」、2位「つむぎ」、3位「みお」、4位「えま」、5位「さな」となった。「こはる」は3月・4月に続き3カ月連続で首位を獲得しており、よみに「はる」を含む「はるネーム」として16位「はる」、55位「はるか」もTOP100に入った。

また、古風な「レトロネーム」も人気で、1位「こはる」、2位「つむぎ」、7位「さくら」、9位「いろは」、11位「いと」が上位に入った。

女の子の漢字は「乃」が首位、「フラワーネーム」や「翠」も注目

女の子の名前に使われた漢字ランキングTOP5は、1位「乃」、2位「菜」、3位「花」、4位「心」、5位「桜」となった。「乃」は4月の5位から首位へランクアップしている。2位「菜」、3位「花」、5位「桜」、8位「莉」、10位「咲」といった花にまつわる「フラワーネーム」も人気を集めた。

さらに、5月の誕生石エメラルドの和名「翠玉」にちなんだ「翠」にも注目が集まり、名前ランキングで「翠」が4月の55位から38位へ浮上したほか、「翠衣(すい)」や「翠唯(すい)」といった名前も見られた。

男の子の名前1位は「陽翔(はると)」! 「一文字ネーム」や「颯」がトレンド

2026年5月生まれの男の子の名前ランキング

2026年5月生まれの男の子の名前ランキングは、1位「陽翔(はると)」、2位「颯(はやて)」、3位「朔(さく)」、同順位4位「碧(あお)」・「晴(はる)」となった。TOP5のうち4つの名前が漢字一文字の「一文字ネーム」となっている。2位の「颯」は4月の10位から大きくランクアップしており、春に激しく吹く風を意味する「春疾風(はるはやて)」という言葉があるように春の印象と結びつきやすく、初夏へと向かう5月の清々しい空気感とも重なり人気を集めたとみられる。

男の子のよみは「はると」が首位、「はるネーム」がTOP10に4つ

男の子のよみランキングTOP5は、1位「はると」、同順位2位「ゆいと」・「はる」、4位「さく」、5位「そら」となった。「はると」は4月に続いて1位を獲得し、2018年から2025年まで8年連続で年間1位を獲得している。「はる」を含む「はるネーム」は引き続き人気で、1位「はると」、2位「はる」、7位「はるま」、9位「はるき」と、TOP10に4つがランクインする結果となった。

男の子の漢字は「翔」が首位で「と止めネーム」が約20%を占める

男の子の名前に使われた漢字ランキングTOP5は、1位「翔」、2位「陽」、3位「斗」、4位「真」、5位「大」となった。男の子の名付けでは全体の約20%が「と止めネーム」であり、なかでも「翔」は2019年から7年連続で年間1位を獲得している人気の漢字で、5月も4月から1ランクアップして首位となった。