リクスタは8月26日、「2026年ひらがなの名前ランキングベスト30」を発表した。集計期間は2025年8月1日～2026年7月31日。「無料 赤ちゃん名づけ(リクスタ)」Web、アプリにおいて、ひらがなの名前でアクセス数の多い順にランキングを抽出し、集計した。総検索数は3,731,907件。

2026年ひらがなの名前ランキングベスト30

「うみ」が3年連続1位、「あい」「そら」が続く

第1位は、「うみ」ちゃんだった。前年・前々年に引き続き3年連続で第1位に輝き、圧倒的な人気を見せる結果となった。

第2位も昨年同様「あい」ちゃんが入った。ユーザーからの投稿が寄せられる「みんなの名づけ」には、「愛に満ち溢れて生きていける様に。多くの人々に愛を分けてあげられるように。」などの由来が寄せられている。同名の有名人にはシンガーソングライターの「川嶋 あい(かわしま あい)」さんや声優の「ファイルーズ あい」さんなどがいる。

第3位は「そら」ちゃん。「青い空をイメージしたかわいい子供にそだってほしい。」といった声が寄せられている。トップ3は昨年との順位変動がなく、引き続き根強い人気を誇っていることが分かる。

「なつ」が7ランクアップでベスト5入り

第4位は、トップ3の他に唯一昨年からの人気を維持している「きこ」ちゃん。「けがれのない、愛を沢山もらえるように。」といった意見が見られた。

第5位「なつ」ちゃんは、昨年の第12位から7つ順位を上げてベスト5入りを果たした。有名人では、お笑いコンビ「メイプル超合金」の「安藤 なつ(あんどう なつ)」さんなどが見られる。

第29位は「ゆう」くん。みんなの名づけにおいて「パパ似の優しい子に、悠々自適、きれいな夕焼、優雅」などといった様々な想いが込められた由来が寄せられている。漫画家の「小山 ゆう(こやま ゆう)」さん、女性では声優の「小林 ゆう(こばやし ゆう)」さんなどが有名人に挙げられる。また、「女子順位」は30位以内ではないが、第39位、「男子順位」で第7位に選ばれており、男女共に人気の名前だ。

新規ベスト30入りは12件、「二文字の名前」が9割

今回のランキングで新規ベスト30入りを果たした名前は12件(約33%)と、昨年の13件に続いて大きな順位変動が見られた。ランクインした名前を文字数で見ると、「三文字の名前」が3件に対し、「二文字の名前」が27件(90%)を占める結果となり、ひらがな表記においては「二文字の名前」への注目が集まっていることが分かる。また、「うみ」「そら」「なつ」といった自然や季節を連想させる爽やかな名前の人気が依然強い傾向とともに、ランキング表の男女別を見ると、ひらがなの名前は、圧倒的に女の子の名前で人気があることがわかる。