リクスタは8月19日、「2026年男女別漢字一文字の名前トレンドランキングベスト15」を発表した。集計期間は2025年8月1日～7月31日、「無料 赤ちゃん名づけ」Web・アプリにおいて、漢字一文字の名前でアクセス数の多い順にランキングを抽出、集計した。総検索数は3,731,907件。

2026年男女別漢字一文字の名前トレンドランキングベスト15

男の子1位は「亘」、2位は「一」

男の子第1位は、「亘(わたる)」くんだった。昨年度の圏外から一気に順位を伸ばし、第1位に輝いた。「亘」という漢字は、「広く行き渡る」や「長くつづく」といった意味を持ち、スケールの大きさや実りある人生を願う想いが込められている。

第2位には同じく新規ランクインの「一(かず)」くん。シンプルでありながら「唯一無二」「一番」などといった願いが込められる定番の漢字が上位に入った。ユーザーの投稿が寄せられる「みんなの名づけ」でも、「一番目の子供だったので、一と名付けました。」といった由来が寄せられている。

第3位は昨年第2位の「碧(あお)」くん。「透き通った澄んだ心を持つ人に」「心優しい、真面目な子に育って欲しい」などの想いが込められている。同名の有名人にはサッカー選手「田中 碧(たなか あお)」さんなどがいる。

続いて昨年の第1位「颯(はやて)」くんが第4位、第3位の「蓮(れん)」くんが第5位とランクインしており、引き続き根強い人気を誇っている。

女の子1位は2年連続で「凛」

女の子第1位は「凛(りん)」ちゃん。昨年に続き2年連続で第1位を獲得した。異体字の関係にあたる「凜(りん)」ちゃんも昨年より大きく順位を上げて第7位にランクインしており、「りん」という字の人気が窺える。

第2位は「紬(つむぎ)」ちゃん。「紬」は、蚕の繭から糸を紡いだ丈夫な絹織物、繭から糸を引き出すことや「つむぐ」という動作そのものを意味する。みんなの名づけでも、「出会い、チャンスを引き寄せる」「幸せな人間関係をつむいでほしい」などの声が寄せられている。

第3位は「翠(みどり)」ちゃんがランクイン。「翠」はカワセミの羽のような美しい青緑色の意味がある。

第8位は「光(ひかる)」ちゃん。歌手の「宇多田 ヒカル(うただ ひかる)」(本名:宇多田 光)さんなどが有名だ。

男の子は上位が大きく入れ替わる

新規ランクインした名前は、男の子5件(約33%)、女の子3件(20%)だった。女の子は上位3位を含め常に人気のある名前が堅調にランクインし、男の子は1位の「亘」くん、2位の「一」くんをはじめ大きく上位が入れ替わる結果となった。