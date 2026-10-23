ホンダアクセスは2026年10月20日、「秋レジャーと車中泊に関する調査2026」の結果を発表した。本調査は2026年9月11日〜9月14日、自家用車を持ち、運転することがある20〜69歳の男女1,000人を対象に、インターネット調査で行われた。

秋レジャーの予算は平均2万6,723円、クルマで行きたいレジャー1位は「食べ歩き」

自家用車を持つ20〜69歳の男女1,000人に、今年の秋をどのように過ごしたいか聞いたところ、最も多かったのは「食欲の秋」で45.2%だった。次いで「行楽の秋」が25.6%、「ドライブの秋」が23.6%、「睡眠の秋」が18.2%、「読書の秋」が15.2%となった。

男女・年代別では、30代女性の「食欲の秋」が61.0%と、6割を超えた。また、60代では「行楽の秋」が男性36.0%、女性40.0%となり、男女ともに全体を10ポイント以上上回った。

今年の秋をどのように過ごしたいか

今年の秋レジャーの予算を1回あたりで聞くと、平均は2万6,723円だった。回答は「5千円未満」が25.4%、「1万円〜3万円未満」が25.1%に多く集まった。

今年の秋レジャーの予算

過去の調査結果と比較すると、平均予算は2023年の2万8,265円から、2024年は2万6,225円、2025年は2万3,433円と減少が続いていたが、2026年は増加に転じた。前年からの増加額は3,290円となった。

過去の調査結果比較

今年の秋にクルマで行きたいレジャーでは、「食べ歩き」が40.7%で1位となった。2位は「温泉街散策」(26.5%)、3位は「紅葉狩り」(21.0%)、4位は「神社仏閣・城見学」(18.1%)、5位は「テーマパーク・遊園地」(17.0%)だった。

男女・年代別では、30代女性の「テーマパーク・遊園地」が30.0%、「水族館・動物園」が25.0%となり、いずれも全体を10ポイント以上上回った。

今年の秋にクルマで行きたいレジャー

2025年の調査と比べると、上位10項目すべてで回答割合が上昇した。「温泉街散策」は21.2%から26.5%、「テーマパーク・遊園地」は11.9%から17.0%に増加。「食べ歩き」は28.8%から40.7%となり、11.9ポイント上昇した。

調査では、2026年は夏以降、西日本を中心に記録的な猛暑となり、東日本では記録的な豪雨が相次ぐなど、異例の荒天が続いたことを背景に、外出を控えていた反動で秋の味覚や癒しを求める行楽意欲が高まっている可能性を指摘している。

2025年の調査比較

秋の食べ歩きで食べたい味覚1位は「栗」、紅葉狩りは「日光」が人気

今年の秋に食べ歩きで楽しみたい秋の味覚を聞いたところ、「栗」が突出して多かった。2位は「秋刀魚」、3位は「さつまいも・焼き芋」、4位は「松茸」、5位は「きのこ(松茸除く)」となった。

今年の秋に食べ歩きで楽しみたい秋の味覚

また、今年の秋に行きたい紅葉狩りスポットでは、1位が「日光(栃木県)」だった。日光東照宮など世界遺産となっている社寺があるエリアをはじめ、紅葉の名所が多いことが人気の背景にあるとみられる。2位は「香嵐渓(愛知県)」、3位は「嵐山(京都府)」、4位は「箱根(神奈川県)」、5位は「箕面(大阪府)」となった。

今年の秋に行きたい紅葉狩りスポット

愛犬とのレジャーは「ドッグラン」が人気、クルマの便利アイテムはシートマット

現在、犬を飼っている人234人に、愛犬と一緒に楽しみたいレジャーを聞いたところ、1位は「ドッグラン」で41.0%だった。次いで「ドッグカフェ」が32.9%、「キャンプ」が27.4%、「バーベキュー」が26.5%、「温泉」が22.6%となった。

男女別では、男性は「キャンプ」が32.1%で、女性の21.0%を11.1ポイント上回った。また、「ドッグラン」は男性43.3%、女性38.0%、「バーベキュー」は男性29.9%、女性22.0%、「登山・ハイキング」は男性20.9%、女性12.0%、「車中泊」は男性11.9%、女性6.0%となり、いずれも男性の割合が高かった。一方、女性では「ドッグカフェ」が36.0%、「植物公園」が17.0%となり、男性の30.6%、10.4%をそれぞれ5ポイント以上上回った。

愛犬と一緒に楽しみたいレジャー

これまでに愛犬を連れてレジャーに行ったことがある人223人に、クルマにあると便利だと思う愛犬用アクセサリーを聞くと、1位は「シートマット・シートカバー(汚れ・抜け毛付着防止)」で41.3%だった。2位は「ボックス型シート(ドライブボックス)」(33.2%)、3位は「車外飛び出し防止リード」(32.3%)となった。

男女別では、女性の「シートマット・シートカバー」が48.0%、「ドアライニングカバー」が31.0%、「ウォーターボウル」が26.0%となり、男性の35.8%、19.5%、15.4%をそれぞれ10ポイント以上上回った。

クルマにあると便利だと思う愛犬用アクセサリー

車中泊経験者の55.0%が今後も希望、魅力1位は「宿泊費を節約できる」

これまでに車中泊をしたことがあるか聞いたところ、「したことがある」は32.9%、「したことはない」は67.1%だった。男女・年代別では、車中泊経験者の割合は20代男性が44.0%で最も高かった。

これまでに車中泊をしたことがあるか

車中泊経験者329人に経験回数を聞くと、「1〜2回」が40.4%で最多となった。一方、10回以上経験した人は21.6%で、平均回数は10.5回だった。

車中泊の経験回数

車中泊旅で楽しんでいることでは、「夜間ドライブ」が35.0%で1位となった。2位は「地元グルメ巡り」(26.4%)、3位は「自然散策」(25.5%)、4位は「星空観賞」「車内飯」(いずれも25.2%)だった。

男女別では、女性の2位は「地元グルメ巡り」(29.5%)だった一方、男性では「車内飯」(25.4%)が2位となった。また、20代では「動画鑑賞」が30.7%で2位となり、全体を10ポイント以上上回った。

車中泊旅で楽しんでいること

車中泊をする際に欠かせないと思うアイテムは、1位が「ブランケット」(38.3%)、2位が「スマートフォン充電ケーブル」(37.4%)、3位が「カーテン・プライバシーシェード」(30.4%)だった。続いて「クッション」(30.1%)、「クーラーボックス」(29.2%)となった。

男女別では、女性の「ブランケット」が45.5%で、男性の33.5%を10ポイント以上上回った。また、「スマートフォン充電ケーブル」は女性42.4%、男性34.0%、「カーテン・プライバシーシェード」は女性35.6%、男性26.9%、「クッション」は女性34.8%、男性26.9%となり、いずれも女性の割合が高かった。

車中泊をする際に欠かせないと思うアイテム

車中泊の際に経験したこと、いわゆる「車中泊あるある」では、1位が「公共トイレのありがたみを痛感する」(41.6%)、2位が「車内温度の調整に苦戦する」(34.7%)、3位が「寝ているときにわずかな段差が気になる」(28.0%)だった。4位は「寝ているときにわずかな光が気になる」(23.1%)、5位は「朝日で自然に目が覚める」(22.8%)となった。

男女別では、女性の「寝ているときにわずかな段差が気になる」が34.8%、「寝ているときにわずかな光が気になる」が30.3%となり、男性の23.4%、18.3%をそれぞれ10ポイント以上上回った。また、20代では「車内で食べるといつもよりおいしく感じる」が29.3%となり、ほかの年代より高かった。

車中泊あるある

今後も車中泊をしたいか聞いたところ、「非常にしたいと思う」が19.1%、「まあしたいと思う」が35.9%で、合計した「したいと思う(計)」は55.0%となった。年代別では若年層ほど希望する割合が高く、20代では66.7%と全体を11.7ポイント上回った。

今後も車中泊をしたいか

今後も車中泊をしたいと回答した経験者181人に魅力を聞くと、「宿泊費を節約できる」が51.4%で突出した。次いで「思いたったらすぐにできる」(37.0%)、「手軽にアウトドアを満喫できる」(36.5%)、「チェックイン・アウトの時間を気にしなくてもいい」(33.7%)、「旅の予定を柔軟に変更できる」(32.6%)となった。

車中泊の魅力

コンビニ駐車場での車中泊サービス、経験者の半数超が利用を希望

車中泊経験者329人に、コンビニエンスストアの駐車場を活用した車中泊サービスについて聞いたところ、サービスを「知っている」は50.2%、「知らない」は49.8%となり、認知度はほぼ半々だった。男女別では、サービスを知っている人の割合は男性56.3%、女性40.9%で、男性が15.4ポイント高かった。

コンビニエンスストアの駐車場を活用した車中泊サービスについて

サービスを知っている人165人に利用経験を聞くと、「利用したことがある」は35.8%だった。

コンビニエンスストアの車中泊サービス利用経験

また、車中泊経験者329人に今後の利用意向を聞いたところ、「利用したいと思う」は56.2%、「利用したいと思わない」は43.8%となった。男女別では、男性の利用意向が57.9%だった。

今後の利用意向

今後利用したいと回答した人188人に、サービスの魅力を聞くと、1位は「トイレを利用できる」(66.5%)、2位は「飲食物をすぐ購入できる」(63.8%)だった。車中泊で不便に感じやすい点を補えることが、魅力につながっているようだ。男女別では、女性の「ゴミを捨てられる」が57.7%、「防犯面で安心感がある」が49.3%となり、男性の40.2%、39.3%をそれぞれ10ポイント以上上回った。

サービスの魅力

同サービスを利用する際にあると便利だと思うカー用品では、「車中泊マット」と「枕・クッション」がいずれも54.8%で1位となった。3位は「サンシェード」(42.0%)、4位は「ポータブル電源」「充電関連用品」「虫よけ用品」(いずれも39.9%)だった。男女別では、女性の「防犯用品」が38.0%となり、男性の30.8%を7.2ポイント上回った。

便利だと思うカー用品

紅葉狩りに行きたい芸能人、男性回答は今田美桜さん、女性回答は目黒蓮さん

最後に、秋レジャーや愛犬とのドライブをテーマに、イメージに合う芸能人について聞いた。

一緒に紅葉狩りに行きたい芸能人では、男性回答の1位が「今田美桜さん」、2位が「吉岡里帆さん」だった。女性回答では1位が「目黒蓮さん」、2位が「大泉洋さん」となった。

一緒に紅葉狩りに行きたい芸能人

過去の調査結果と比べると、男性回答では「今田美桜さん」が2025年から2年連続で1位、女性回答では「目黒蓮さん」が2024年から3年連続で1位となった。

過去の調査結果

一緒に食べ歩きを楽しみたい芸能人では、男性回答の1位が「綾瀬はるかさん」、2位が「吉岡里帆さん」、3位が「広瀬すずさん」「今田美桜さん」だった。女性回答では1位が「ギャル曽根さん」、2位が「目黒蓮さん」、3位が「サンドウィッチマン」となった。

一緒に食べ歩きを楽しみたい芸能人

愛犬とのドライブが似合うと思う芸能人では、男性芸能人の1位が「木村拓哉さん」で、2位は「坂上忍さん」、3位は「相葉雅紀さん」だった。女性芸能人では1位が「綾瀬はるかさん」、2位は「広瀬すずさん」「森泉さん」となった。