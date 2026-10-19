ベター・プレイスは、全国の20～50代の働く男女595人を対象に「貯蓄と借入れに関するアンケート」を実施した。貯蓄がない人は25.2%で、その理由は「毎月の生活費で手一杯だから」が64.0%で最多となった。

貯蓄の有無を尋ねたところ、「貯蓄がある」は74.8%、「貯蓄がない」は25.2%となった。貯蓄がある人の貯蓄額は「1,000万円以上～3,000万円未満」が16.9%、「500万円以上～1,000万円未満」が12.6%。一方、100万円未満の人も17.8%いた。

毎月の平均貯蓄額では「3万円以上～5万円未満」が20.9%で最も多く、「5万円以上～10万円未満」が14.8%、「1万円以上～3万円未満」が14.6%で続いた。

貯蓄がない人に理由を聞くと、「毎月の生活費で手一杯だから」が64.0%で最多。前年の53.3%から10.7ポイント増加した。次いで「収入が少ないから」が36.7%となった。

将来のための貯蓄や投資に回す余裕については、「あまりない」が32.8%、「まったくない」が24.9%となり、合計57.7%が余裕のなさを感じていた。

調査は2026年10月1～2日、全国の20～59歳の会社員、公務員、会社経営者、自営業者、自由業の男女595人を対象にインターネットで実施された。