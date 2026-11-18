パナソニックは2026年11月11日、エアコン暖房の利用状況と冬の乾燥・加湿に関する調査結果を発表した。同調査は2026年10月20日～25日、エアコンを所有している全国の20～60代男女527人(男性264人、女性263人)を対象に、ジャストシステムの協力のもとインターネットで実施したもの。

エアコン暖房の当日利用率が今季初の20%超え、上位5県は東北が独占

パナソニックは、エオリア アプリに接続したユーザーの利用データをもとに、今シーズンのエアコン暖房利用率ランキングを作成した。その日にエアコン暖房を利用したユーザーの割合を示す「エアコン暖房当日利用率」を算出し、全国47都道府県で比較している。

2026年11月8日、全国のエアコン暖房当日利用率は20.6%となり、今シーズン初めて20%を超えた。20%を超えた時期は、昨年(2025年10月31日)より約1週間遅く、一昨年(2024年11月8日)と同じタイミングだった。

また、今シーズンに一度でもエアコン暖房を利用したユーザーの割合を示す累計利用率は、11月8日時点で全国34.1%。暖房の使い始めが早かった昨年同日(39.9%)を下回ったものの、一昨年同日(31.7%)は上回り、例年並みのペースで暖房利用が広がっている。

11月8日の暖房当日利用率が最も高かったのは岩手県で48.6%。2位は青森県(48.4%)、3位は秋田県(48.0%)、4位は山形県(47.5%)、5位は宮城県(42.1%)と、上位5県を東北地方が独占した。上位4県では約半数のユーザーが暖房を利用していた。

エアコン暖房当日利用率2026 都道府県ランキング

冬に乾燥を感じる人は70%、エアコン暖房使用時は69%が気になると回答

冬の乾燥について尋ねたところ、「強く感じる」(18%)、「やや感じる」(52%)を合わせて70%が乾燥を感じると回答した。

乾燥によって困っていることでは、「喉の乾燥」(55%)が最多となった。次いで「肌の乾燥」(50%)、「唇の乾燥」(31%)、「目の乾燥」(27%)、「静電気」(26%)と続いた。

冬の乾燥について

乾燥によって困っていること

家庭で行っている乾燥対策については、「こまめに水分補給をする」(39%)が最も多く、「加湿器を使用する」(34%)、「洗濯物を室内干しする」(30%)が続いた。一方、「特に対策していない」という回答も20%あった。

また、エアコン暖房を使用すると乾燥が気になるか尋ねたところ、「とても気になる」(26%)、「やや気になる」(43%)を合わせて69%に上った。

家庭で行っている乾燥対策

エアコン暖房を使用すると乾燥が気になるか

湿度計の所有者は57%、適切な室内湿度を知らない人は47%

自宅に湿度計がある人は57%だった。湿度計を所有している人に暖房使用時の湿度確認について尋ねると、「いつも確認している」(27%)、「時々確認している」(47%)を合わせて74%となり、多くの人が室内の湿度を意識していることが分かった。

自宅に湿度計がある人の割合

暖房使用時の湿度確認について

一方、冬の室内の適切な湿度(40～60%程度)については、「知っている」が53%、「知らない」が47%となり、約半数が適切な湿度を把握していなかった。

加湿によって暖かさの感じ方が変わり、体感温度が上がることについても、「知っている」が57%、「知らない」が43%だった。適切な湿度管理や加湿の効果について、十分に知られていない実態が明らかになった。

そこで、パナソニック エアーマイスターの福田風子が、暖房をより快適かつ効率的に活用するためのエアコン暖房と加湿の方法を解説している。

暖房運転時は風向きを下向きに、風量は「自動」がおすすめ

エアコンは、冷房と暖房で効率よく空気を循環させるための設定が異なる。夏の冷房運転時の設定のまま暖房を使い始めると、足元が暖まりにくくなったり、暖房効率が低下したりする場合があるという。

暖房運転時は、風向きを真下に近づけるのがおすすめ。暖かい空気は上にたまりやすいため、風を可能な限り下に向けることで、足元から暖めやすくなる。室内の温度ムラを抑え、より快適に暖房を使用できる。

また、エアコンが部屋の端に設置されている場合は、風が部屋の中央へ向かうよう左右の風向きも調整すると、暖気が部屋全体に広がりやすくなる。ただし、人に直接風が当たり続けると不快に感じる場合もあるため、部屋のレイアウトに合わせた調整が必要だ。

風量は「弱」ではなく「自動」がおすすめ。室温に応じてエアコンが風量を自動調整するため、効率よく室内を暖められる。

湿度が低いと寒く感じることも、加湿で体感温度アップ

暖房を快適に使うには、風向きや風量だけでなく、室内の湿度にも目を向けることが大切だという。

秋から冬にかけては気温の低下に加え、空気も乾燥する。湿度が低いと、体の表面から水分とともに熱が奪われやすくなり、同じ室温でも寒く感じることがある。

寒さを感じた際は、すぐに暖房の設定温度を上げるのではなく、まずは室内の湿度を確認してみるとよい。

例えば、室温20℃で湿度が20%の場合、湿度を適切な40%以上に上げることで、体感温度を1℃上げられるという。加湿機などを活用して適切な湿度を保つことで、暖かさを感じやすくなるだけでなく、余計な暖房利用の抑制にもつながる。快適性の向上と節電を両立するためにも、暖房と加湿をセットで考えることがすすめられている。

加湿機の効果的な使い方3か条

加湿機を効果的に使うためのポイントとして、次の3つが紹介されている。

エアコンの風の通り道になる場所に置く

加湿機から出る空気をエアコンの風に乗せ、部屋全体に行きわたらせるイメージで設置する。加湿機の吹き出す空気がエアコンの風にうまく合流するよう、「風の通り道」に置くのがポイントだ。

ただし、加湿機本体に直接エアコンの風が当たると、湿度センサーが誤認する可能性があるため、風が直接当たらない位置に設置し、エアコンの真下は避ける。超音波式など水滴を飛ばす加湿方式の場合は、水滴やカルキがエアコン内部に付着する可能性があるため、エアコン付近への設置は避ける必要がある。

加湿空気清浄機は、エアコンの風とぶつかると部屋の空気の循環を妨げる場合があるため、対面や対角線上の壁に置くのがおすすめだ。

加湿空気清浄機の場合

加湿機の場合

超音波式やスチーム式は床に直接置かない

低温の空気は下にたまりやすく、温度が低いほど空気中に含むことのできる水分量も少なくなる。加湿機を低い位置に設置すると、湿度センサーが高い湿度を検知し、うまく働かない場合がある。

また、超音波式は水を霧状にして噴出し、スチーム式はヒーターで水を加熱して蒸気を出す仕組み。どちらも水の粒子が大きく下に落ちやすいため、濡れても困らない物の上に置く必要がある。

一方、気化式やハイブリッド式はファンを搭載し、自ら気流を起こせるため、同じ条件には当てはまらない。製品ごとに適した置き場所は取扱説明書にも記載されているため、設置前に確認しておきたい。

結露防止のために窓から離す

加湿された空気が窓に当たると冷やされ、結露につながる。特に気密性の高い住宅は窓と室内の寒暖差が出やすいため、注意が必要だ。

また、超音波式の場合は家具の近くに置くと、湿気によって家具が傷んだり歪んだりする可能性がある。水道水に含まれるカルキが加湿した空気と一緒に放出され、家具などが白く汚れることもあるため、購入時には加湿方式も検討したい。

引用:パナソニック「エオリア」調べ