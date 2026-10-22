







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ優勝を目指す来季へ向け戦力再編に迫られている。FA選手の扱いも重要な仕事の一つだが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、キケ・ヘルナンデス内野手については退団やむなしではと主張している。



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キケは今季まで計10シーズンドジャースでプレーしている35歳。内外野を守れるユーティリティ性やポストシーズンでの勝負強さに加え、ムードメーカーとしても多くのファンに愛されているベテランだ。



ただ、同メディアは「ドジャースはキケを失っても問題はない。彼はここ数シーズン、健康な状態を維持することに苦労してきた。



今季はレギュラーシーズンでわずか41試合の出場にとどまり、ポストシーズンでも14打数1安打に終わった。35歳となった彼は既に全盛期を過ぎている。野手陣の若返りを図る必要があるドジャースに、長年ファンから愛されてきた彼の居場所はない」と指摘。



また、「彼は以前、ドジャースでしかプレーしないと語っていた。しかし今年は、FAで新たなチームに加入する可能性も否定しなかった。本人も、自分が置かれている状況を察しているようだ」とも記している。











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