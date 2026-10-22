22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、この日行われた「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」を解説陣が振り返った。番組では西武のドラフトをズームアップ。解説の高木豊氏は「西武は戦略的にこれ以上ないドラフトをしたなと、投手に関しては。狙いは達成したと思います」と振り返った。

同じく解説の館山昌平氏は1位指名の川尻啓人選手について「スケールが大きくて、まだ良くなるんですよね。真っすぐももっと伸びるでしょうし、彼こそこの世代で160キロを最初に達成するんじゃないかと思います」と話し、高木氏は「この前のノーヒットノーランで株も上がりましたし、ドラフト1位も納得ですよね」とコメント。

また番組MCの野村弘樹氏は「2位3位に社会人を指名したりと西武としては戦略がきちんとはまっていて、良いドラフトしたんじゃないかと思います」とコメント。

西武のドラフトの点数を問われた館山氏は「ヤマハの沢山優介選手も国際舞台を経験ていたり、パナソニックの柿本晟弥選手も経験豊富ですから…。100点に近いんじゃないですかね」と評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』