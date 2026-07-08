三井不動産は6月28日・29日、パートナーシップ契約を結ぶニュージーランドラグビー協会のチーム「マオリ・オールブラックス」の選手6名を迎え、千葉県の柏の葉スマートシティにて地域交流プログラムを開催した。

ウェルカムセレモニーの様子

プログラムに参加した選手は、ジェイジェイ・ポーカイ選手、ラクラン・マックワンネル選手、 トリアン・バーンズ選手、テカマカ・ハウデン選手、二コラ・ブロートン選手、レオン・ポール選手の6名。

初日の28日には、「ウェルカムイベント」が開催され、柏ラグビースクールの子どもたちなど約400名が来場。地元のラグビー少年少女が伝統の「ハカ」を披露すると、選手たちは「すごく情熱的で素晴らしかった」とコメント。お返しとして、サプライズで迫力あるハカを披露した。

地域の子どもたちによる「柏ハカ」の披露

29日午前には東京大学 柏キャンパスを訪問。選手たちは同大学大学院新領域創成科学研究科で進められている最先端のリラクゼーションデバイスや触覚技術を体験した。

研究室でプログラムを体験している選手の様子

同日午後には県立柏の葉高等学校を訪れ、生徒考案のクイズや書道体験を通じて異文化交流を深めた。書道体験では選手たちは熱心に「とめ・はね・はらい」を教わり、渾身の作品を書き上げて楽しんだ。

書道を体験するマオリ・オールブラックスの選手

三井不動産は、今後もスポーツが生み出す感動や交流を通じ、人と街が繋がる機会の創出とイノベーションが起こる街づくりを進めていく。