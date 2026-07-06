三井不動産は6月26日、第30回三井不動産スポーツアカデミー『ラグビーアカデミー』を愛知県名古屋市の「Hisaya-odori Park(久屋大通公園)ミズベヒロバ」で実施した。

三井不動産は2024年6月に、オールブラックス、マオリ・オールブラックス、オールブラックスXV(フィフティーン)を擁するニュージーランドラグビー協会(以下「NZR」)とパートナーシップ契約を締結している。

その一環として6月26～28日、ニュージーランドのラグビーチーム「マオリ・オールブラックス」の来日を記念したイベント「MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK」を実施。初日の6月26日には、小学1～2年生の子どもたち27人を対象に三井不動産スポーツアカデミー「ラグビーアカデミー」を実施した。

会場には、リポビタンDチャレンジカップ2026に向けて来日した『マオリ・オールブラックス』のテトイロア・タフリオランギ選手、ジェローム・ブラウン選手、タイロン・トンプソン選手、テカマカ・ホウデン選手、ニコラ・ブロートン選手、JJ・ポーカイ選手がゲストに登場した。

当日は荒天のため、屋外でのラグビー体験からプログラム内容を一部変更して実施した。選手たちのラグビーを始めたきっかけや自身のプレーの強みに関するトークセッション、リポビタンDチャレンジカップ2026「JAPAN XV 対 マオリ・オールブラックス」に向けた見どころ紹介などを実施した。

トークセッションに続いて行われたのは「ラグビー〇×クイズ」。選手から出題されるラグビーに関するクイズに、子どもたちは元気いっぱいに回答した。「今日来ている選手の中に、一般的な自動販売機(約183cm)よりも背が高い選手がいる？」という問題の回答で、実際にマオリ・オールブラックスの選手たちが立ち上がると、その圧倒的な体格に子どもたちから驚きの声が上がった。

クイズのあとは、子どもたちから選手たちへの質問タイム。好きな日本食を問われた選手からは、「日本ではラーメンが好き」「お寿司やお刺身が大好きです」といった日本食への愛が語られた。「今まで戦った中で一番強かったチームはどこですか？」という質問には、「日本です！日本代表はテンポが速く、試合展開も素晴らしく、本当にタフなチームです」と答え、会場は大いに盛り上がった。

質問に答える選手

その後はサイン会や記念撮影を実施。ハイタッチでの見送りが行われ、子どもたちにとって世界的な選手と間近で触れ合う貴重な交流の機会となった。