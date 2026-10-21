ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」は10月28日、冬限定の「焦がし醤油 もちチーズ明太」を全国の店舗(一部店舗を除く)で期間限定発売する。

焦がし醤油だれに、もちソースとモッツァレラチーズ 同商品は、「プレミアム明太シリーズ」の一品。毎年冬に販売しているメニューで、焦がし醤油の香ばしさと、とろりとしたもちソースを組み合わせている。

味の決め手となる特製「焦がし醤油だれ」には、深みのあるうまみが特徴の「二段仕込み醤油」と、うまみを凝縮した「粉末醤油」を調合。粉末醤油は「回転式高温乾燥製法」で作られたものを使用し、醤油のコクと香ばしさを引き出した。

さらに、特殊製法で開発した「もちソース」を合わせ、モッツァレラチーズ、明太マヨ、乾燥博多明太子をトッピング。もちソースの食感に、チーズや明太子の濃厚な味わいを重ねた仕立てとなっている。

価格は1舟8個入りで、持ち帰り842円、店内飲食858円。

また、築地銀だこアプリの「デジタルスタンプカード」では、6個入り以上のたこ焼を1舟購入するごとにスタンプを1つ付与。スタンプがたまると、たこ焼1舟8個入りのアプリクーポンがもらえる。毎月8日・18日・28日はスタンプ2倍となる。

なお、紙のスタンプカードへの押印と、デジタルスタンプカードへの移行受付は、いずれも11月30日に終了する予定。移行手続きは全国の店舗で受け付けている。