築地銀だこは9月15日から、秋の新作「デミたまチーズ」を期間限定で発売する。コク旨コンビ「てりたま」をベースに、特製デミグラスソースとチーズを組み合わせた一品で、発売に合わせて「たまご20%増量キャンペーン」も実施する。

「デミたまチーズ」(持ち帰り842円、店内飲食858円)は、築地銀だこの「てりたま」をベースに、特製デミグラスソース、店内仕込みのたまごサラダ、チーズをトッピングした期間限定商品。

特製デミグラスソースは、凝縮された牛の旨みと豊かな香りが特徴。ブラウンルーを合わせることで、奥深い香ばしさと程よい苦みを加えているという。チーズにはカマンベールチーズの芳醇な香りや味わいを楽しめるチーズソースを使用。アツアツのたこ焼とデミグラスソース、チーズソース、てりたまの組み合わせで、濃厚でリッチな味わいに仕上げている。

デミたまチーズ

また、9月15日から9月23日まで、「たまご20%増量キャンペーン」を開催する。対象は「コク旨コンビ てりたま」と「期間限定 デミたまチーズ」の各種8個入りで、通常と同じ価格でたまごサラダを20%増量する。6個入りは対象外となる。

対象店舗は全国の築地銀だこ店舗で、一部店舗を除く。催事店など一部店舗では実施していない場合があるほか、宅配商品は対象外となる。