







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ優勝を目指す来季へ向け戦力再編に迫られている。トレードで血の入れ替えを行う可能性も考えられる中、米メディア『ドジャースネイション』は、テオスカー・ヘルナンデス内野手が有力候補になり得ると主張している。



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同メディアは「ドジャースは2年間にわたって主力メンバーを維持して戦ってきたが、今後はチームの中核を残しながら戦力を再編する必要がある。そのためには、現有戦力の一部をトレードで放出するなど、難しい決断も迫られることになる」としつつ、今オフのトレード放出候補を3名ピックアップ。



その一人に含めたテオスカーについて、「最も有力なトレード候補だ。契約は最終年を迎え、年俸は1700万ドル。2028年には1500万ドルの球団オプションが付いている。来季34歳となる彼は守備走塁に欠ける選手でもあることから、チームはホスエ・デポーラ外野手らプロスペクト、あるいはFAやトレードで獲得する若手のために出場枠を空けるべくトレード放出に動く可能性がある」と記している。



今季のテオスカーは125試合、打率.267、16本塁打、64打点で、6年ぶりに20本塁打を下回っているが、球団が“潮時”と判断する展開は今オフあるのだろうか。











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