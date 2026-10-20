







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズで0勝4敗と完敗を喫した。デーブ・ロバーツ監督の采配に問題があったとする声も少なくない中、ブルワーズのパット・マーフィー監督が擁護したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「ロバーツ監督は2024年と2025年はほぼ完璧な采配を見せていたが、今季のポストシーズンでの采配は、監督として経験を積んでいた初期の苦戦を思い起こさせるものだった。同監督のミスを批判するのは簡単だが、マーフィー監督は毎年極めて高い期待を背負うドジャースの指揮官が、いかに難しい仕事を担っているかを理解している」と言及。



続けて、「彼らは最高のチームだ。今のような環境の中で、2年連続のワールドシリーズ制覇を成し遂げたのから。ロバーツ監督ほど大変な仕事をしている人はいない。誰よりも大変な仕事だ。すべてを勝ち取るか、さもなければ失敗とみなされる。それほど厳しい重圧を背負いながらやっていくのは、本当に大変なことだ」というマーフィー監督のコメントを伝えている。



マーフィー監督は昨季の優勝決定シリーズで、ドジャースに4連勝を許してワールドシリーズへの道を断たれている。今季は見事リベンジに成功した形だが、リスペクトの念は忘れていないようだ。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】