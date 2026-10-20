







大谷翔平 最新情報

ミルウォーキー・ブルワーズはリーグ優勝決定シリーズでロサンゼルス・ドジャースを4連勝で下し、ワールドシリーズ進出を決めた。不振に陥っていた大谷翔平選手も4試合で打率.231、本塁打1に抑え込まれ、相手の強さを認めるコメントを残している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・マカボイ記者が10月18日（日本時間19日）に言及した。



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大谷は昨季のリーグ優勝決定シリーズでブルワーズ相手に打率.357、本塁打3、打点4を記録していた。しかし、今季はシーズン中盤以降からの不振が続き、本来の力を発揮できずに終わった。



シリーズ後、大谷は「ブルワーズは全体的に強く、非常に優れたチームだった。選手として自分の弱点をさらけ出された。その点については評価しなければならない」と振り返っている。



ブルワーズはレギュラーシーズンでも2年連続で最高成績を残し、その強さを今ポストシーズンでも発揮している。キケ・ヘルナンデス内野手も、シリーズ中のブルワーズについて「完璧な野球をしていた」と評価した。



ドジャースを圧倒したブルワーズについて、マカボイ氏は「ブルワーズのファンなら、この状況を喜ぶべきだ。ワールドシリーズに向けて胸を躍らせるべきだろう。この秋、彼らが成し遂げたことはまぐれではない」と言及した。



左膝の問題が発覚して以降、大谷はこれまでにないほどの不振に陥っていた。最後までドジャースは大谷の復調を信じて起用し続けたが、その願いは叶わずにシーズンが終了することになってしまった。











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