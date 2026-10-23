元プロ野球選手のイチロー氏が、YouTubeチャンネル『パワプロ・プロスピ公式チャンネル』で公開された動画「【イチロー・ダルビッシュ・大谷登場!】11周年特別スカウト選手先行公開! イチローも驚愕したプロ野球レジェンドたちの偉業とは? 【プロスピA】」に出演。生まれ変わってもやりたくないという野球のポジションについて語った。

イチロー氏

イチロー氏が「絶対嫌だね」と語るポジション

この動画では、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』の11周年特別スカウト「ヒストリカルモーメント」に登場する選手を公開。プロ野球の歴代記録に関するクイズに答える形で、その選手たちについてイチロー氏が語った。

歴代最多セーブ数を記録した選手を問うクイズでは、岩瀬仁紀氏が正解であることが明かされ、イチロー氏は岩瀬氏とのエピソードなどを披露。その流れで、抑え投手について「生まれ変わってやりたいと思います?」と聞かれたイチロー氏は、「絶対嫌だね。キャッチャーの次に嫌ぐらい嫌だね」と即答する。その理由について、「いやもう、精神えぐられるから」と説明した。

続けて、「そこに立ってしまえば、それはいいんだけど、そこに立つまで、試合展開によってもういろんなこと考えなきゃいけない」と、登板するまでの精神的な負担に言及。「今日が(登板が)ないっていう日は、もちろんあるんだけれど、基本的に、あるとしたらどこであるか分からないというか。展開によって左右されるのが、僕はもうそれだけで寿命が縮まるんで」と語った。

さらに、抑え投手という役割について、「大事な試合、全部ぶっ壊しちゃうかもっていう怖さが勝っちゃうから、僕」と、自身の考えを明かしていた。