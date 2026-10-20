NPBエンタープライズは20日、11月12日（木）〜15 日（日）に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に向けて侍ジャパンチアチーム22名の出演者が決定したと発表した。
▼ 侍ジャパンチアチーム
工藤心優（日本ハム / FIGHTERS GIRL）
鈴木志織（日本ハム / FIGHTERS GIRL）
KAO（楽天 / 東北ゴールデンエンジェルス）
MONAMI（楽天 / 東北ゴールデンエンジェルス）
Natsumi（西武 / bluelegends）
Yuki（西武 / bluelegends）
KONOMI（ロッテ / M☆Splash!!）
YUKA（ロッテ / M☆Splash!!）
高坂 咲舞（巨人 / VENUS）
松崎 さや（巨人 / VENUS）
NATSUMI（ヤクルト / Passion）
RUNA（ヤクルト / Passion）
Shizuku（DeNA / diana）
Reina（DeNA / diana）
MAI（中日 / チアドラゴンズ2026）
MIZUKI（中日 / チアドラゴンズ2026）
MAKI（オリックス / BsGravity）
NANAMI（オリックス / BsGravity）
Akari（阪神 / TigersGirls）
Nonoa（阪神 / TigersGirls）
SHOKO（ソフトバンク / ホークス ハニーズ）
ユズ （ソフトバンク / ホークス ハニーズ）