侍ジャパンチアチーム

　NPBエンタープライズは20日、11月12日（木）〜15 日（日）に東京ドームで開催される「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に向けて侍ジャパンチアチーム22名の出演者が決定したと発表した。

▼ 侍ジャパンチアチーム

工藤心優（日本ハム / FIGHTERS GIRL）

鈴木志織（日本ハム / FIGHTERS GIRL）

KAO（楽天 / 東北ゴールデンエンジェルス）

MONAMI（楽天 / 東北ゴールデンエンジェルス）

Natsumi（西武 / bluelegends）

Yuki（西武 / bluelegends）

KONOMI（ロッテ / M☆Splash!!）

YUKA（ロッテ / M☆Splash!!）

高坂 咲舞（巨人 / VENUS）

松崎 さや（巨人 / VENUS）

NATSUMI（ヤクルト / Passion）

RUNA（ヤクルト / Passion）

Shizuku（DeNA / diana）

Reina（DeNA / diana）

MAI（中日 / チアドラゴンズ2026）

MIZUKI（中日 / チアドラゴンズ2026）

MAKI（オリックス / BsGravity）

NANAMI（オリックス / BsGravity）

Akari（阪神 / TigersGirls）

Nonoa（阪神 / TigersGirls）

SHOKO（ソフトバンク / ホークス ハニーズ）

ユズ （ソフトバンク / ホークス ハニーズ）