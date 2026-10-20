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オリックス・バファローズの2008〜2025年ドラフト指名を、色分けした2種類の一覧表に整理した。投手・捕手・内野手・外野手の構成に加え、高校・大学・社会人・独立リーグなど出身区分別の指名を比較。本指名から育成指名まで、年度ごとにどのような選手を選んできたかを俯瞰する。



 

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オリックス・バファローズ｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし





本指名
育成ドラフト

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オリックス・バファローズ｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし





本指名
育成ドラフト

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