17日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した高木豊氏と辻発彦氏が、ソフトバンク・山本祐大について言及した。

DeNAで正捕手だった山本はシーズン途中にソフトバンクへ移籍し、55試合に出場して、打率.267、6本塁打、41打点の活躍を見せれば、守ってもソフトバンク投手陣を引っ張った。日本シリーズでは今季途中までプレーしていた古巣・DeNAとの対戦になる。

高木豊氏は「今回の戦いは山本祐大が一つの鍵を持っていると思うんですよ」と予想。「シーズン中、DeNAから来ているので、山本祐大はおそらくDeNAのピッチャー丸裸ですよ。受けていますし、丸裸にされると思います。打者のことはわからないかもしれないけど、ある程度のことは頭に入っているでしょうね。山本祐大をDeNAがどう潰すかです。そこら辺にかかっているかなと思います」との見解を示した。

辻氏は「計算上のデータじゃないよね。山本が持っているのはね。両方ともデータが充実しているチームになってきているじゃ無いですか。そういう中で、実際に立っているピッチャーと対戦するわけですから、これはやっぱりきっちりと取れる時に取る。そういう野球ができるチームが勝ちますよ」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』