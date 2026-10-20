【中日】ドラゴンズ一筋17年…！“外野守備走塁コーチ”が退団報告　「選手た…









中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの平田良介外野守備走塁コーチが17日、自身のインスタグラムを更新。誰もいない本拠地・バンテリンドームのグラウンドの写真を添えて、今季限りでの退団を報告した。







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投稿では「この度、中日ドラゴンズを退団することとなりました。これまで応援してくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。」と報告。



「この2年間、多くのことを学び、貴重な経験をさせていただきました。何より、選手たちが目の前で成長していく姿を見られたことを、とても嬉しく思います。」と心境を吐露。



最後に「この経験を糧に、これからも野球への恩返しができるよう、自分自身も成長し続けていきたいと思います。2年間、本当にありがとうございました。」と感謝の言葉で締めくくった。



球団は13日、平田コーチを含む4人のコーチが今季限りで退団すると発表していた。平田コーチは2025年から2年間、外野守備走塁コーチを務めた。



現役時代は大阪桐蔭高から2005年高校生ドラフト1巡目で中日に入団。2018年には138試合に出場して打率.329、162安打をマークし、ゴールデン・グラブ賞を受賞した。



2022年まで中日一筋で17年間プレーし、NPB通算1227試合で打率.268、105本塁打、484打点の成績を残した。





























【投稿】今季限りで中日を退団…！平田良介コーチが指導者としての2年間に感謝をつづる



平田良介の公式インスタグラムより





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【了】