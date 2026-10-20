三井不動産、新日本科学、ジャパン・ニュー・エナジーは、鹿児島県指宿市において、次世代型地熱発電技術の実証実験に必要な掘削工程を完了し、発電の可能性を確認した。

同軸二重管型クローズドループ方式 概念図

地熱発電は、地下にある熱エネルギーを利用して発電する再生可能エネルギー。しかし、従来の地熱発電は地下の熱水や蒸気を地上に汲み上げて使用するため、熱源や天然の水、地質構造という3つの自然条件がそろう必要があり、事前の調査や掘削でも不確実性が高かったという。

これに対し、今回の実証で採用する同軸二重管型クローズドループ方式(クローズドループ方式)は、地中深くに設置した二重管の中で水を循環させ、地下の熱を発電に利用する技術。天然の熱水・蒸気や地質構造に左右されにくいことから、地熱利用の可能性を広げる次世代型の技術として期待されている。地上や地下への環境影響を抑えられ、従来は開発が困難だった地域にも地熱利用の可能性を広げることができる。

地熱発電技術の比較

今後は実証プラントの建設・運転を通じて技術面・経済面での検証を進め、商用化を目指す。さらに多様な企業との協業や将来的な他地域への展開を通じて、地域産業の活性化や新たな経済循環の創出につながる地域共生型の事業モデル確立を図る。