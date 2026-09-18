三井不動産の子会社である台湾三井不動産は、2026年9月13日に創立10周年を迎えた。

同社は2016年の設立以来、商業施設、ホテル、住宅へと事業領域を拡大し、現在台湾全土で計画・開発中を含む24物件を展開している。

商業施設事業では、2027年春に開業予定の「(仮称)三井ショッピングパーク ららぽーと高雄」により6施設体制となり、年間売上高2,500億円規模を目指す。

ホテル事業では、観光・ビジネス双方の需要を捉え、宿泊特化型ホテルの展開を進めている。2027年春には、「MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝」に加え、「(仮称)敦化北路ホテル」の開業を予定。日本国内の三井ガーデンホテルズでの宿泊体験も接点としながら、台湾で1,000室規模への拡大を図る。

MGH Mitsui Garden Hotel 台北忠孝

住宅事業では、現地事業パートナーとの共同事業に取り組み、6都市において、累計16物件・4,000戸超の住宅事業を展開している。現在、台北駅前エリアおよび林口で同社100%出資会社による事業が決定しており、ブランド名称に「Mitsui」を冠した日本と共通のブランド名称の採用を検討している。

商業・ホテル・住宅に続く新たな事業領域として、物流施設事業に参入する。日本国内外で培ってきた物流施設事業のノウハウを活かし、桃園において台湾第1号となる物流施設プロジェクトを進める。

産業創造や産業連携を支える産業デベロッパーとしての取り組みも推進する。「くまもとサイエンスパーク」への台湾企業や研究機関の誘致支援をはじめ、スポーツやエンターテインメント領域の新たな交流機会を創出。台湾で培ったネットワークや事業基盤を活かし、商業や住宅といった領域を超えた多様な価値創造を推進していく。