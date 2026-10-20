第一三共ヘルスケアは15日、日本橋三井ホールにて「ルルAプレミアム新CM発表会」を開催。イメージキャラクターを務める石原さとみが登壇し、新CM「ルルさん登場」篇の撮影秘話や、来年デビュー25周年を迎える抱負などを語った。

8月31日に発売された新製品「ルルAプレミアム」は、7歳から服用可能でありながら、つらいかぜの11症状※すべてに優れた効果を発揮する処方の総合かぜ薬。

※のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、頭痛、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み

同社は、「ルル」ブランド75周年を記念し、ブランドメッセージ『かぜには愛を。』を掲げたブランドコミュニケーションを展開しており、15日に開催された「ルルAプレミアム新CM発表会」では、会場となった日本橋三井ホールに、初代「ルル」をはじめとする、「ルル」75年の歴史を振り返る展示がなされた。

イベント冒頭、同社代表取締役社長・内田高広氏が登壇。「ルルは1951年に誕生して以来、75年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。お子様からご高齢の方まで、ご家族のかぜに寄り添うブランドとして育てていただいたと感じております」と、75年の節目を迎えた「ルル」への想いを語ると、さらに、「これからもルルは、家族の愛情と健康をそばで見守る存在でありたいと考えています。こうしたルルの根底にある想いを、22代目となるイメージキャラクターとしてお迎えする石原さとみさんに託すことにいたしました」と、石原を第22代イメージキャラクターに迎えた新CMへの期待を述べた。

「ルルAプレミアム新CM発表会」石原さとみ ゲストトークセッション

続いて、新CM『ルルさん登場』篇が上映されると、“ルルさん”としてCMに出演した石原が登壇。新CMでは、子役のふたりと共演し、斜面を滑り落ちてしまうコミカルな場面や、子どもたちとの息の合ったやり取りが描かれている。

石原は「ルル75周年という記念の会に参加できて、とてもうれしく思っております」と多く集まった報道陣に向かって挨拶すると、完成したCMについて「実際の撮影の雰囲気がそのまま生かされているCMに仕上がっていて、すごくうれしかったです。(子役の)子どもたちは実際の姉妹で、和気あいあいと楽しく撮影できました。合間にもすっごくかわいい瞬間がたくさんあるので、本番でもこれが出たらいいなと思いながら撮影していました」と撮影現場の様子を明かした。

「ルルAプレミアム新CM発表会」石原さとみ ゲストトークセッション

また、体調を崩したときにきちんと休めるタイプかを尋ねられると「無意識に頑張ってしまう癖があるのかもしれないので、ある意味、休むことを頑張るといいますか、意識して『休みます』と宣言します」と回答。休むために意識していることについても「疲れている時ほど、アイマスクをして耳栓をします。外の世界はシャットダウン。デジタルデトックスといいますか、休むことに意識を完全に向けて、“無”の状態になろうと意識しています」と、自分なりの切り替え方を語った。

「ルルAプレミアム新CM発表会」石原さとみ ヒストリーボード

続いて、幼少期から現在までの秘蔵写真と、「ルル」75年の歩みをまとめた特製のヒストリーボードが登場。「新ルルA錠」が誕生した1986年は、石原の生まれ年。幼少期の写真を前に「母が髪を切るのが苦手で、前髪が斜めになったら整えようと切り続けて、短くしすぎて諦めたそうです(笑)」と当時を振り返り、子どもの頃の性格について聞かれると、「人見知りも場所見知りもすごくする子で、恥ずかしがり屋でした。兄のことが大好きで、兄がいないと人がたくさんいるところに行けないくらいでした」と、意外な一面を明かした。

1990年代、石原が7歳の頃を振り返る場面では、新製品「ルルAプレミアム」が7歳から服用可能であることにちなみ、「常備薬が家族で一緒というのは、本当にありがたいことだと思います。ポーチにもお財布にも入れやすいので、常備薬として持っておけるのはすごく大事だと思います」とコメント。

2003年の俳優デビューについては、「グランプリをいただいた次の日に、ホリプロの夏祭りでお披露目があって、所属タレントの皆さんが一堂に会していて。すごい世界に来てしまったと思いました」と当時の緊張を述べた。

「ルルAプレミアム新CM発表会」石原さとみ フリップトーク

最後に、来年デビュー25周年を迎える石原が、今の気持ちとこれからの抱負をフリップで披露。『流水濁らず』と書かれたフリップを手に、「流れる水が濁らないように、私自身も変化を恐れずに、挑戦する勇気を持って生きていきたいと思っています。変化や挑戦に充実を感じるタイプなので、これからも歩み続けて、まだ知らない自分に出会えたらいいなと思います」と石原。

イベントの締めくくりには、「“ルル”という響きがとても好きで、かわいくて愛おしく感じます。時間に追われたり、情報が多くて心が置いていかれそうになる瞬間もありますが、穏やかで優しい人間になっていきたいです」と、新CMに込められた想いとともに会場へメッセージを送った。

新CM『ルルさん登場』篇は、10月15日より全国で放映されているほか、第一三共ヘルスケア公式YouTubeチャンネルでも公開されている。